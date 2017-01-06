اعلن الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان ان هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيرا الى ان القوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا وهي 15% من الأدوية المحلية و 20 % من المستوردة، جاء ذلك خلال اجتماعه مساء امس بأعضاء لجنة التسعير بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلية والمنوط بها مراجعة قوائم الأدوية التى تقدمت بها الشركات لتطبيق زيادة الأسعار عليها.

واكد وزير الصحة أن زيادة الاسعار لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة و التى ليس لها بديل او مثيل ، لا فتا إلى أن أعمال اللجنة سوف تنتهي فى موعدها المحدد 12 يناير الحالى، على ان يتم استلام القوائم الجديدة للأسعار فى نفس يوم انتهاء أعمال اللجنة للبدء فى التطبيق .

ومن جانبه اشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن هذة الزيادة ستطبق على الأدوية التى سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار ، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار.

وحذر متحدث الصحة المواطنين من شراء اى منتج دوائى يتم التلاعب فى تاريخ انتاجه سواء بالقشط او تعديل التاريخ ، وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن للوزارة 25354150 .