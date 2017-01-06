 Moheet on google
الجمعة 6 يناير 2017 01:51 مساءً
روابط سريعة
وزير الصحة : ٤٧٤ شركة قدموا قوائم الأدوية لزيادة اسعارها
ادوية طبية

وزير الصحة : ٤٧٤ شركة قدموا قوائم الأدوية لزيادة اسعارها

الجمعة، 6 يناير 2017 01:40 م
محيط _ مروة رزق

اعلن الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان ان هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيرا الى ان القوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا وهي 15% من الأدوية المحلية و 20 % من المستوردة، جاء ذلك خلال اجتماعه مساء امس بأعضاء لجنة التسعير بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلية والمنوط بها مراجعة قوائم الأدوية التى تقدمت بها الشركات لتطبيق زيادة الأسعار عليها.

واكد وزير الصحة أن زيادة الاسعار لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة و التى ليس لها بديل او مثيل ، لا فتا إلى أن أعمال اللجنة سوف تنتهي فى موعدها المحدد 12 يناير الحالى، على ان يتم استلام القوائم الجديدة للأسعار فى نفس يوم انتهاء أعمال اللجنة للبدء فى التطبيق .

ومن جانبه اشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن هذة الزيادة ستطبق على الأدوية التى سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار ، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار.

وحذر متحدث الصحة المواطنين من شراء اى منتج دوائى يتم التلاعب فى تاريخ انتاجه سواء بالقشط او تعديل التاريخ ، وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن للوزارة 25354150 .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3