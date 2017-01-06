وزير الصحة : ٤٧٤ شركة قدموا قوائم الأدوية لزيادة اسعارهاالجمعة، 6 يناير 2017 01:40 م
اعلن الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان ان هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيرا الى ان القوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا وهي 15% من الأدوية المحلية و 20 % من المستوردة، جاء ذلك خلال اجتماعه مساء امس بأعضاء لجنة التسعير بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلية والمنوط بها مراجعة قوائم الأدوية التى تقدمت بها الشركات لتطبيق زيادة الأسعار عليها.
واكد وزير الصحة أن زيادة الاسعار لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة و التى ليس لها بديل او مثيل ، لا فتا إلى أن أعمال اللجنة سوف تنتهي فى موعدها المحدد 12 يناير الحالى، على ان يتم استلام القوائم الجديدة للأسعار فى نفس يوم انتهاء أعمال اللجنة للبدء فى التطبيق .
ومن جانبه اشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن هذة الزيادة ستطبق على الأدوية التى سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار ، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار.
وحذر متحدث الصحة المواطنين من شراء اى منتج دوائى يتم التلاعب فى تاريخ انتاجه سواء بالقشط او تعديل التاريخ ، وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن للوزارة 25354150 .
-
سمكة عملاقة تحتجز رجل 6 ساعات..والأخير ينجو بإعجوبة
نجا رجل أسترالي بأعجوبة من الموت بعد أن سحبته سمكة عملاقة إلى البحر وبقي يقاوم لمدة 6 ساعات. ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية أن روس شابمان، الذي يعتقد أنه في العشرين ...Fri, 06 Jan 2017 11:38:16 GMT
-
انخفاض شديد في درجات الحرارة بفرنسا يصل إلى 15 تحت الصفر
تشهد فرنسا اليوم انخفاضا شديدا في درجات الحرارة في شرق البلاد جراء موجة برد شديدة قادمة من شبه جزيرة اسكاندينافيا. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “متييو ...Fri, 06 Jan 2017 10:08:02 GMT
-
وزير الداخلية: تشكيل لجنة عليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين بالخارج
أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة عليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين فى الخارج؛ وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة نحو تقديم أقصى ...Fri, 06 Jan 2017 09:51:03 GMT
-
ارتفاع مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع
ارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، الذي اقتصر على أربع جلسات فقط بسبب عطلة بداية العام الجديد. وأظهر التقرير ...Fri, 06 Jan 2017 09:34:53 GMT
-
بدء اختبارات المرشحين على 546 فرصة عمل بالكويت..الاثنين القادمFri, 06 Jan 2017 09:17:42 GMT
-
"الزراعة": ضبط 7 أطنان من اللحوم غير الصالحة بالجيزة
تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين من ضبط 7 أطنان من اللحوم والكفتة والكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي بثلاجة في منطقة ...Fri, 06 Jan 2017 09:01:50 GMT
-
مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف الصادرة اليوم الجمعة
تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الجمعة، عددا من الموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والدولية مثل محاربة قضايا الفساد والواقع العربي. ففي مقال ...Fri, 06 Jan 2017 09:01:50 GMT
-
التراث الوطني .. حصن الإمارات فى مواجهة متغيرات الانفتاح على العالم
على الرغم من أن دولة الامارات العربية المتحدة تشهد موجة هائلة من النمو والتصاعد المستمر فى وتيرة النهوض والانفتاح، فإنها تمكنت وسط هذا الخضم الهائل من متغيرات ...Fri, 06 Jan 2017 09:01:50 GMT
-
مقتل 24 شخصا في قصف واشتباكات بين قوات النظام والمعارضة بسوريا
أعلنت لجان التنسيق السورية اليوم الجمعة مقتل 24 شخصا في قصف واشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في أنحاء متفرقة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية. ونقلت قناة (الحرة) ...Fri, 06 Jan 2017 08:33:36 GMT