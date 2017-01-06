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مدير أمن الغربية: تأمين جميع الكنائس بمختلف قرى ومراكز المحافظة
مديرية أمن الغربية

مدير أمن الغربية: تأمين جميع الكنائس بمختلف قرى ومراكز المحافظة

الجمعة، 6 يناير 2017 01:43 م
وكالات

أكد اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية أنه تم وضع خطة أمنية لتأمين كافة الكنائس والمطرانيات بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ونشر فرق من ضباط المفرقعات لتأمين مختلف الميادين والمنشآت العامة والحيوية، والدفع بقوات من الحماية المدنية وقوات الأمن المركزي وضباط البحث الجنائى.

وقال مدير الأمن – خلال جولته اليوم الجمعة - إن الحالة الأمنية مستقرة، وجميع المنشآت الحكومية والحيوية والشرطية ودور العبادة والسكك الحديدية وأبراج الكهرباء مؤمنة تأمينا كاملا من جانب قوات الشرطة، وتم الانتشار بمحيطها بالإضافة إلى تأمين الميادين العامة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن الحملات الأمنية متواصلة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، مشددا على أنه لن يسمح بأي تجاوزات وسيكون التعامل بكل حزم وشدة لكل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطنين ..مطالبا قوات التامين بشدة اليقظة والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.

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