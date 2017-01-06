أكد اللواء طيار اركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن حاملتي الطائرات المروحية “ميسترال” يعتبرا إضافة عالية للقوات المسلحة وتعطيه قدرة على العمل خارج مصر ولفترة طويلة.

وأوضح الحلبي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن عدم اعتراض أي دولة في العالم على شراء مصر لحاملتي طائرات قد يغيروا من موازين القوى العسكرية بالمنطقة تدل على أن السياسة المصرية عاقلة ومحترمة ومتزنة، مؤكدا أن هذا سيستخدم للدفاع عن الدولة المصرية وليس لأغراض أخرى.

وأشار إلى ان القوات الخاصة البحرية في سجلها أعمال مجيدة في حروب الاستنزاف و6 أكتوبر 1973، مؤكدا أن تطوير التسليح بالجيش المصري يسير بالتوازي مع تطوير القدرات القتالية للمقاتل.

وأضاف أن حصول مصر على حاملتي الطائرات يدل على ثقل مصر السياسي، معلنا أن الحاملتين تصنيع فرنسي وكانت من المقرر أن يتم منحها لقوى عسكرية عظمى مثل روسيا.

جاء هذا تعليقا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لوحدات القوات الخاصة بالأسطول البحري الجنوبي بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر أمس الخميس.