مقتل وإصابة 44 شخصا في تركيا إثر انقلاب حافلة مدرسية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 42 آخرون بجروح اليوم /الجمعة/ إثر انقلاب حافلة كانت تقل 44 تلميذا في محافظة قونية وسط تركيا.

وروت إحدى المصابات - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - ” انحرفت الحافلة وانقلبت وألقت بنا الصدمة من النوافذ إلى خارجها”.

وتفيد المعلومات الأولية بأن سبب الحادث كان وجود جليد على الطريق، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.