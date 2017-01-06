مقتل وإصابة 44 شخصا في تركيا إثر انقلاب حافلة مدرسيةالجمعة، 6 يناير 2017 01:29 م
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 42 آخرون بجروح اليوم /الجمعة/ إثر انقلاب حافلة كانت تقل 44 تلميذا في محافظة قونية وسط تركيا.
وروت إحدى المصابات - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - ” انحرفت الحافلة وانقلبت وألقت بنا الصدمة من النوافذ إلى خارجها”.
وتفيد المعلومات الأولية بأن سبب الحادث كان وجود جليد على الطريق، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.
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