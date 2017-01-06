بعد أن أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمها الكثيرون، بل وأصبحت حديث الرواد على السوشيال ميديا ما بين مؤيد، معارض، محلل، لتصرف ورد فعل طفلة في الصف الخامس الابتدائي حينما عبرت عن مشاعرها وحبها لزميلها .

القصة باختصار

عثرت أم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات على جواب في درج مكتبه، حيث اكتشفت أنه جواب حب أرسلته زميلته إليه تخبره عن مدى حبها بل عشقها له.

وقالت الطفلة:” ما هو بص كدة من غير لف ودوران هما بيقولوا إن الحب حلو بس أنا اقسم بالله عمرى ما كنت هعرف الحب ولا أحس بحلاوته غير معاك انت، حتى لو انت محبتنيش وأنا باردة ورخمة هفضل أحبك لأن أنا عمرى ما حبيت حد كده، يمكن أه حبيت قبلك مرتين بس عمرى ما تأثرت ولا اتعلقت بحد كده، والله العظيم لو اقعد طول عمرى أوصفلك إزاي أنا بحبك مش هيكفي، يمكن أنا اه لسه متعرفة عليك من 3 أشهر أو أقل بس وحياتك عندي أنا حبيتك بجد، يااااه احساس قذر أوي إنك تبقي واقف قدامي ومش عارفه أقولك أن أنا بحبك”.

وأضافت: “اشمعنا انت اتعلقت بيه كده؟.. مش عارفة إيه اللي خلاني أشتد ليك وانجذب ليك اوى كده.. بس انا والله حبيبتك بجد ومش شايفة غيرك قدامي (نفسي امسك ايدك).. أنا عارفه انك مش هتوافق وعمرك ما هتكون ليا بحس في حاجة جوايا رافضة الاستسلام، قلبي رافض يبطل يحبك (نفسي تحس بيا)، عمرى ما هبطل احبك عشان خلاص بقيت ساكن جوايا.. قلبي مش حاسس غير بيك (نفسي تحبني بقي). على فكرة أنا والله حبيبتك انت قبل ما حب كلامك وجودك وشخصية عشان انا لو معملتش كدة يبقي مش بحبك من أصله (بحبك).

وتابعت:”كل لما اشوفك بحس أن قلبي مطمن ونفسي اجرى عليك واحضنك واقولك بحبك بس للأسف مش هينفع، ان شاء الله امل هو أي نعم 65% نسبة قليلة بس انا فرحانة بيها وهتزيد قريب جدا إن شاء الله وتبقي على الأقل 80% انا راضية، بس اللى هطلبه منك دلوقتي انك تفكر كويس جدا ومهما كان قرارك أنا موافقة، بحبك يا مغلبني”.

شبكة الإعلام العربية ” محيط “، سألت المحاضر التربوي والأسري عمرو عز الدين عن رأيه وتفسيره لتصرف هذة الطفلة خاصة بعد السخرية والانتقاد الشديد الذي تعرضت له، وماذا يجب على الأمهات التصرف في مثل هذه المواقف ؟ .

رفض عز الدين السخرية من مشاعر الطفلة، وأرجع جواب الطفلة والتعبير عن مشاعرها بهذه الطريقة إلى عدة احتمالات، منها : ” تأثرها بالأفلام السينمائية، أو أن لديها ملكة التعبير عن مشاعرها (بغض النظر عن إن ده ميصحش تقوله لولد) ” .

ونصح المحاضر التربوي جميع الأمهات اللاتي يمر أولادهن بمرحلة الحب الطفولي بالآتي :

1- التحدث معهم بحذر .

2- الاستفسار عن لماذا أحب هذه الفتاه أو لماذا احببتي هذا الولد ؟ .

3- تفهم منهم يعنى إيه حب ؟ .

4- تشرح لهم وتقرب لديهم معنى الحب، وذلك بضرب مثال عن حبهم وتعلقهم بلعبة معينة وأنه بعد فترة سيكبر و يدرك أن هذه اللعبة ليست مناسبة له، لأنه كبر و عقله تغير .

5- بعد مثال اللعبة، توضح لهم أنهم في هذه الفترة كل يوم برأي، والدليل كرههم للعبة كانوا يحبونها قبل ذلك، وأنهم كل يوم هيحبوا حاجة و يكرهوا حاجة، لذلك لابد وأن يحافظوا على قلبوبهم يعني ” مينفعش تفضل تحب و تكره في الفترة دي، عشان تعطي قلبك للي تستاهله بجد “، وهذا لم يحدث إلا وأنت كبير .

6- تؤكد لهم أنهم إذا حافظوا على قلوبهم وهم صغار، فإن الله سوف يكافئهم على ذلك وسيرزقهم بالشخص المناسب .

واختتم حديثه قائلا ” أولادكم مسئولية كبيرة، لابد وأن تحافظوا عليها، وتسمعوا لهم بكل هدوء، وتشعروهم بالآمان، وتكونوا قدوة ومثل أعلى لهم ” .