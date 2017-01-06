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«التعليم العالي»: 25 % من الجامعات ضمن تصنيف «الأفضل في العالم»
وزير التعليم العالي - الدكتور أشرف الشيحي
وزير التعليم العالي - الدكتور أشرف الشيحي

«التعليم العالي»: 25 % من الجامعات ضمن تصنيف «الأفضل في العالم»

الجمعة، 6 يناير 2017 01:23 م
محيط - خالد الريس

أكد صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالي للتواصل المجتمعي، أنه هناك 7 جامعات مصرية في قائمة أفضل الجامعات على مستوى العالم، معربا عن سعادته لوجودهم في هذا التصنيف، واعتبر هذا ”أنجاز ويصدر الجانب الإيجابي في مصر”.
وأوضح الجندي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أن الـ7 جامعات يمثلوا أكثر من 25 % من الجامعات في مصر، مؤكدا أن عدد الجامعات المصرية 24 جامعة على مستوى الجمهورية.
وقال: “أن التعليم العالي في مصر ذات جودة وجيد، على الرغم من أنه غير مرضي ونرغب في تطويره.. ولدينا شباب وباحثين ودارسين مشرفين خارجيا وداخليا”، موضحا أن أفضل باحث خارجي في الصين هو مصري خريج جامعة المنوفية.
وأضاف أن تصنيف أفضل الجامعات العالمية لديهم معايير مثل النشر الدولي والأبحاث وعدد الطلاب، معلنا أنه هناك تصنيفات عالمية مختلفة من دولة لأخرى.
وذكر أنه هناك استراتيجية لتطوير التعليم الجامعي وسيتم تنفيذه قريبا.

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