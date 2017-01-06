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انقطاع المياه عن بعض مناطق محافظة الجيزة غدا
انقطاع المياه - مياه

انقطاع المياه عن بعض مناطق محافظة الجيزة غدا

الجمعة، 6 يناير 2017 12:25 م
وكالات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن بعض المناطق اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء غد السبت وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، لإجراء صيانة للخط الرئيسى بمحطة مياه إمبابة .

وقالت الشركة - في بيان - إن المناطق التي ستشهد انقطاع المياه هي (الوراق - إمبابة - العجوزة - المهندسين - بولاق الدكرور - الدقي – أرض اللواء)، بينما ستضعف المياه بمناطق كفر طهرمس وأول شارع فيصل.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة .

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