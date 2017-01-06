أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان اليوم الأربعاء، أن هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، مشيرا إلى أن القوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا، وهي 15% من الأدوية المحلية و 20 % من المستوردة.

جاء ذلك خلال اجتماعه ليلة أمس بأعضاء لجنة التسعير بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلية والمنوط بها مراجعة قوائم الأدوية التى تقدمت بها الشركات لتطبيق زيادة الأسعار عليها.

وأكد وزير الصحة أن زيادة الأسعار لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة والتى ليس لها بديل أو مثيل، لا فتا إلى أن أعمال اللجنة سوف تنتهي فى موعدها المحدد 12 يناير الحالى، على أن يتم استلام القوائم الجديدة للأسعار فى نفس يوم انتهاء أعمال اللجنة للبدء فى التطبيق.

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بأن هذه الزيادة ستطبق على الأدوية التى سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار.

وحذر متحدث الصحة المواطنين من شراء اى منتج دوائى يتم التلاعب فى تاريخ انتاجه سواء بالقشط او تعديل التاريخ ، وناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن للوزارة 25354150 .