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سمكة عملاقة تحتجز رجل 6 ساعات..والأخير ينجو بإعجوبة
روس-شابمان

سمكة عملاقة تحتجز رجل 6 ساعات..والأخير ينجو بإعجوبة

الجمعة، 6 يناير 2017 01:23 م
وكالات

نجا رجل أسترالي بأعجوبة من الموت بعد أن سحبته سمكة عملاقة إلى البحر وبقي يقاوم لمدة 6 ساعات.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية أن روس شابمان، الذي يعتقد أنه في العشرين من العمر، كان على متن قاربه قبالة ساحل أستراليا الغربي عندما حصلت الحادثة.

واصطاد الشاب السمكة العملاقة إلا أنها سحبته بعيدا ليجنح قاربه. وبقي عالقا بلا سترة نجاة على بعد عشرات الكيلومترات من الشاطئ.

وعثر قارب صيد كان يمر في المنطقة على الصياد بعد عدة ساعات.

وقال فريق الإنقاذ إن شابمان كان محظوظا لكونه نجا من الموت المحقق. فيما أكد روستي أليس رئيس الفريق “أعتقد أن الجميع شعر بالارتياح لكونه نجا. كان يمكن أن يكون الوضع كارثيا بسهولة جدا”.

وبث شابمان رسالة حول ما تعرض له في التاسعة صباحا. لكن لم يتم إنقاذه إلا الثانية بعد الظهر، بحسب الشرطة.

وتلقى الصياد الشاب، وهو من أصول نيوزيلندية، العلاجات في المستشفى بعد إنقاذه.

ويملك شابمان مدونة يشرح فيها بالتفصيل محاولاته “للإمساك بأكبر أسماك مارلن الزرقاء وكل ما يقع على طريقه”.

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