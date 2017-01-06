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انخفاض شديد في درجات الحرارة بفرنسا يصل إلى 15 تحت الصفر
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انخفاض شديد في درجات الحرارة بفرنسا يصل إلى 15 تحت الصفر

الجمعة، 6 يناير 2017 11:40 ص
وكالات

تشهد فرنسا اليوم انخفاضا شديدا في درجات الحرارة في شرق البلاد جراء موجة برد شديدة قادمة من شبه جزيرة اسكاندينافيا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “متييو فرانس” اليوم أن انخفاض درجات الحرارة سيصل إلى 10 و 15 تحت الصفر في شرق البلاد مع توقع تساقط الثلوج في كل أرجاء البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الفرنسية أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع اعتبارا من السبت والأحد القادمين مع استمرار الطقس البارد.

وأبرزت وسائل الإعلام الفرنسية تأثر الموظفين والعاملين في مناطق مكشوفة من موجة البرد واتخاذهم تدابير وقائية لمقاومة البرد القارس.

يذكر أن فرنسا شهدت في عام 1963 انخفاضا حادا في درجات الحرارة بلغ مستويات غير مسبوقة حيث وصلت إلى 18 و 24 تحت الصفر في مدينتي ليون (جنوب شرق) و مونبلييه (جنوب), مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج.

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