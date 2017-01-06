تعهد محمد حلمى المدير الفنى للزمالك، باعتزال التدريب حال خسارته السوبر المحلى أمام الأهلى، المقرر له 10 فبراير المقبل، فى دولة الإمارات حيث جاء تعهد حلمى على هامش جلسته مع مجلس الإدارة الأخيرة والتى قال فيها: “سأعتزل التدريب لو خسرت السوبر”.

كان حلمى قد عقد اجتماعًا مع مجلس الزمالك، لإنهاء التشكيل المعاون له فى قلعة ميت عقبة والذى قرر فيه الإبقاء على إسماعيل يوسف فى منصب مدير الكرة وأيمن طاهر فى منصب مدرب حراس المرمى وأحمد عبد المقصود فى منصب المدرب المساعد بجانب ضم الثنائى خالد جلال ومحمد صبرى فى منصبى المدرب العام والمدرب.

من المقرر أن ينتهى “حلمى” خلال الفترة الجارية من وضع برنامج الفريق لمواجهة السوبر أمام الأهلى بجانب مطالبة الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى بإعداد تقرير كامل عن إصابات الفريق للانتهاء من صُداع الإصابات التى تضرب الفريق منذ فترة وأخرى خاصة الثنائى أيمن حفنى والنيجيرى ستانلى.