وزير الداخلية: تشكيل لجنة عليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين بالخارجالجمعة، 6 يناير 2017 11:32 ص
أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة عليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين فى الخارج؛ وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة نحو تقديم أقصى أوجه الرعاية والدعم لأبناء الوطن بالخارج.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم، إن اللجنة ستعمل على دراسة أساليب وإجراءات ونظم تطوير وتحسين الخدمات التى تقدمها الجهات الشرطية للمصريين فى الخارج، بما يحقق التيسير عليهم فى الحصول على تلك الخدمات، بالاضاقة الى المتابعة المستمرة لمستوى جودة تلك الخدمات المقدمة للمواطنين فى الخارج.
وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، وبحضور السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، وممثلين عن جميع القطاعات الشرطية المختصة.
واستعرضت اللجنة - خلال اجتماعها الاول - جميع الخدمات التى تقدمها أجهزة وزارة الداخلية للمصريين فى الخارج وسبل تطويرها، وطرح رؤى وأفكار ومقترحات جديدة لدراستها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بما يحقق سهولة تلقى المصريين فى الخارج لتلك الخدمات، إتساقاً مع التوجه العام للدولة وحرصها على الإهتمام بهم، ودعم سبل ربطهم بوطنهم الأم.
وقد تقرر تواصل انعقاد اللجنة بصفة مستمرة، والإعلان عن استعدادها لدراسة كافة الطلبات والشكاوى والمقترحات التى ترد من المصريين بالخارج لوزارة الخارجية، أو على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية بشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.
ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الإهتمام بأوضاع المصريين فى الخارج، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية، بما يحقق التيسير عليهم فى هذا الشأن.
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