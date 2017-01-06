ارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، الذي اقتصر على أربع جلسات فقط بسبب عطلة بداية العام الجديد.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنحو 3.88 % ليصل إلى مستوى 12824 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.18 % ليصل إلى مستوى 464 نقطة.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.55 % من قيمته ليبلغ مستوى 1113 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX20 متعدد الأوزان بنحو 5.94% ليبلغ مستوى 13069 نقطة.

وقال التقرير إن البورصة حققت خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت نحو 13.2 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 614.6 مليار جنيه مقابل 601.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 2.2 %.

وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري لتبلغ نحو 6.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.050 مليار ورقة منفذة على 143 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.8 مليار جنيه وكمية تداول 2.244 مليار ورقة منفذة على 162 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

فيما يتعلق بورصة النيل، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 27.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 22.7 مليون ورقة منفذة على 2.697 ألف عملية خلال الأسبوع.

وأضاف التقرير أن سوق الأسهم استحوذت على 98.87 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.13% خلال الأسبوع الحالي.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، أشار التقرير إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 76.28 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.30% والعرب على 9.41 % بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 340.87 مليون جنيه خلال هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 32.34 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وبحسب التقرير، فقد سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 340.87 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع 32.34 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة استحواذ المؤسسات على 28.27 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.73 % وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 206.63 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وفي سوق السندات، بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 69 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 72 ألف سند تقريبا، بحسب التقرير.