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قطار يصطدم بسيارة ملاكي في الفيوم
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قطار يصطدم بسيارة ملاكي في الفيوم

الجمعة، 6 يناير 2017 11:13 م
متابعات

اصطدم قطار بمحافظة الفيوم بسيارة ملاكي أثناء محاولتها عبور القضبان من منطقة غير مخصصة لعبور السيارات بمنطقة الناصرية.
وقد أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ” 6459 - ف س ر – ملاكي” وهو يدعى أحمد عبد القادر محمد “45 سنة – ويعمل موظف بوزارة التموين”  بجروح وكدمات بعد اصطدام سيارته بقطار “1110” مميز والقادم من القاهرة ومتجه إلى الفيوم وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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