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سمكة تونة عملاقة تباع بمبلغ 740 ألف دولار في أحد المزادات
سمكة تونة

سمكة تونة عملاقة تباع بمبلغ 740 ألف دولار في أحد المزادات

الجمعة، 6 يناير 2017 11:34 م

بيعت سمكة تونة عملاقة يصل وزنها نحو 212 كيلو جرام بمبلغ يعد الأعلى من نوعه في السنة الجديدة 2017 حيث بلغ 740 ألف دولار.

وقد أفادت صحيفة “الجارديان” بأنه جرى في مزاد “تسوكيجي”  بيعت سمكة عملاقة في مزاد علني خلال عام 2013 بـ1,3 مليون دولار، وكانت الاكبر فى وقتها حجما وسعرا.

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