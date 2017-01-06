تبدأ وزارة القوى العاملة الاثنين المقبل، ولمدة أربعة أيام، اختبارات المرشحين على 546 فرصة عمل، بإحدى شركات المقاولات بدولة الكويت، وذلك من قبل لجنة متخصصة مرسلة من الجهة الطالبة لهذه الفرص، وبمساعدة مركز التدريب المهني المتطور، التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب في مصر، لاختبار نحو 3200 متقدم على 12 مهنه بالفرص المطلوبة، وذلك تحت إشراف الوزارة.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن المهن والتخصصات التي سيتم الاختبار عليها تترواح راتبها الشهري بين 120 إلى 570 دينارا كويتيا، بالإضافة إلي توفير السكن والمواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، وللوزارة جميع الصلاحيات في تصديق العقود وإنهاء التصديقات المطلوبة.

وأوضح الوزير أن التخصصات التي سيتم اختبارها للعمل بشركة “كي سي سي للهندسة والمقاولات” بدولة الكويت تتمثل في مهندس مدني بكالوريوس هندسة مدنية “ذكور وإثاث”، براتب 570 دينارا كويتيا، خبرة من 8 إلى 12 سنة، على ألا يزيد السن على 38 سنة، وحاسب كميات، بكالوريوس هندسة مدنية، براتب 600 دينار، وخبرة من 15 إلى 25 سنة على ألا يزيد السن على 45 سنة.

كما تمتد الإختبارات لمساح أرض بكالوريوس أو دبلوم مساحة براتب 400 دينار وخبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن لا يزيد على 38 سنة ، ومراقب مدني معهد فنى هندسي براتب 400 دينار وخبرة من 5 الى 20 سنة والسن من 25 إلى 42 سنة، ومراقب تشطيبات، معهد فنى هندسي براتب 350 دينارا وخبرة من 15 الى 20 سنة ، ونجار وحداد مسلح ، براتب 180 دينارا، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات ، وعامل بناء ومساح محارة “مبيض محارة” ، ومبلط براتب 150 دينارا، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، ومعلم سيراميك براتب 160 دينارا وخبرة لا تقل عن 10 سنوات وعامل عادي براتب 120 دينارا، والسن لهذه المهن لايزيد على 42 سنة.

وأشار “سعفان” إلى أن الاختبارات ستجري بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصر لمدة 4 أيام من الاثنين إلى الخميس القادم ، وعلى المتقدمين أن يحضروا معهم السيرة الذاتية، وشهادة الخبرة.