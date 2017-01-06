بدء اختبارات المرشحين على 546 فرصة عمل بالكويت..الاثنين القادمالجمعة، 6 يناير 2017 11:04 م
تبدأ وزارة القوى العاملة الاثنين المقبل، ولمدة أربعة أيام، اختبارات المرشحين على 546 فرصة عمل، بإحدى شركات المقاولات بدولة الكويت، وذلك من قبل لجنة متخصصة مرسلة من الجهة الطالبة لهذه الفرص، وبمساعدة مركز التدريب المهني المتطور، التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب في مصر، لاختبار نحو 3200 متقدم على 12 مهنه بالفرص المطلوبة، وذلك تحت إشراف الوزارة.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن المهن والتخصصات التي سيتم الاختبار عليها تترواح راتبها الشهري بين 120 إلى 570 دينارا كويتيا، بالإضافة إلي توفير السكن والمواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، وللوزارة جميع الصلاحيات في تصديق العقود وإنهاء التصديقات المطلوبة.
وأوضح الوزير أن التخصصات التي سيتم اختبارها للعمل بشركة “كي سي سي للهندسة والمقاولات” بدولة الكويت تتمثل في مهندس مدني بكالوريوس هندسة مدنية “ذكور وإثاث”، براتب 570 دينارا كويتيا، خبرة من 8 إلى 12 سنة، على ألا يزيد السن على 38 سنة، وحاسب كميات، بكالوريوس هندسة مدنية، براتب 600 دينار، وخبرة من 15 إلى 25 سنة على ألا يزيد السن على 45 سنة.
كما تمتد الإختبارات لمساح أرض بكالوريوس أو دبلوم مساحة براتب 400 دينار وخبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن لا يزيد على 38 سنة ، ومراقب مدني معهد فنى هندسي براتب 400 دينار وخبرة من 5 الى 20 سنة والسن من 25 إلى 42 سنة، ومراقب تشطيبات، معهد فنى هندسي براتب 350 دينارا وخبرة من 15 الى 20 سنة ، ونجار وحداد مسلح ، براتب 180 دينارا، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات ، وعامل بناء ومساح محارة “مبيض محارة” ، ومبلط براتب 150 دينارا، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، ومعلم سيراميك براتب 160 دينارا وخبرة لا تقل عن 10 سنوات وعامل عادي براتب 120 دينارا، والسن لهذه المهن لايزيد على 42 سنة.
وأشار “سعفان” إلى أن الاختبارات ستجري بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصر لمدة 4 أيام من الاثنين إلى الخميس القادم ، وعلى المتقدمين أن يحضروا معهم السيرة الذاتية، وشهادة الخبرة.
-
وزير الداخلية: تشكيل لجنة عليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين بالخارج
أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة عليا لتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمصريين فى الخارج؛ وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة نحو تقديم أقصى ...Fri, 06 Jan 2017 09:51:03 GMT
-
"الزراعة": ضبط 7 أطنان من اللحوم غير الصالحة بالجيزة
تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين من ضبط 7 أطنان من اللحوم والكفتة والكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي بثلاجة في منطقة ...Fri, 06 Jan 2017 09:01:50 GMT
-
مقتل 24 شخصا في قصف واشتباكات بين قوات النظام والمعارضة بسوريا
أعلنت لجان التنسيق السورية اليوم الجمعة مقتل 24 شخصا في قصف واشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في أنحاء متفرقة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية. ونقلت قناة (الحرة) ...Fri, 06 Jan 2017 08:33:36 GMT
-
وزير المصالحة السوري: «إدلب» ساحة المعركة المقبلة
أعرب وزير المصالحة السوري علي حيدر عن توقعه بأن تكون محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية ساحة المعركة المقبلة لقوات النظام السوري وحلفائها بعد نجاحها في ...Fri, 06 Jan 2017 08:05:22 GMT
-
"جانيت أيبس" أول رائدة سوداء في محطة الفضاء الدولية
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أنها اختارت وللمرة الأولى، رائدة فضاء سوداء لتذهب في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض. وتدعى رائدة الفضاء جانيت أيبس ...Fri, 06 Jan 2017 07:16:37 GMT
-
إيفانكا ترامب ستجاور أوباما في مسكنه الجديد
بعد أن قررت ابنة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إيفانكا، الانتقال من نيويورك للعيش في واشنطن، تبين أن المنزل التي اشترته يقع بجانب المنزل الذي سينتقل إليه باراك ...Fri, 06 Jan 2017 07:01:02 GMT
-
8 أخطاء يقع فيها الزوجان تحّول علاقتهما إلى جحيم - محيط
دائمًا ما تشكوا النساء أن جميع الرجال الطيبين والرائعين غير متواجدين وكأنهم اختفوا عن هذه البسيطة، قد يبدو الأمر كذلك، لكن لا يعني بالضرورة أنه…Fri, 06 Jan 2017 05:21:01 GMT
-
«التحالف العربي» تدمر قاعدة صواريخ باليستية تابعة للحوثيين
أفاد مصدر عسكري يمني بتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية وآليات عسكرية في منطقة “كهبوب” شرق باب المندب، وذلك بواسطة 20 غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على عدة ...Fri, 06 Jan 2017 08:33:36 GMT
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT