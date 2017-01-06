"الزراعة": ضبط 7 أطنان من اللحوم غير الصالحة بالجيزةالجمعة، 6 يناير 2017 10:54 ص
تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين من ضبط 7 أطنان من اللحوم والكفتة والكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي بثلاجة في منطقة أوسيم.
وذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - في بيان لها - أنه تم أخذ عينات من كافة اللحوم والمنتجات بالثلاجة وإرسالها إلى المعامل البيطرية لفحصها، حيث تبين أن الكفتة واللحم المفروم من لحوم تابعة للفصيلة الخيلية، واللحوم والكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأوضح البيان أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، فضلا عن القبض على صاحب الثلاجة من قبل قوات الشرطة، وتم تقديم الواقعة للنيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد عمليات الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم والمجازر، وضبط أية مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بكافة المحافظات.
وأكد البيان حرص الوزارة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، مشيرا إلى أن الحملات تشمل أيضا متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، فضلا عن الإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، حرصا على سلامة المواطنين وتأمين غذائهم.
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