أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المدن الساحلية الشمالية ستزيد كمية السحب مما سيسفر عن سقوط أمطار شديدة على السواحل الغربية ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ابتداء من غدا السبت حتى يوم الثلاثاء القادم، مشيرا إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد القادم على القاهرة.

وحذر عبد العال من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، من الشبورة المائية الكثيفة خلال الأسبوع القادم، مناشدا سائقي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة.