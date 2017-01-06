فى مفاجأة جديدة، يفكر الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى الرحيل عن الفراعنة عقب بطولة أمم أفريقيا بالجابون التى ستقام فى الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير المقبل، وتلقى الخواجة الأرجنتينى مؤخرًا أكثر من عرض، بعد نجاح الخواجة مع المنتخب المصرى حتى الآن إلى جانب خبرة الخواجة الكبيرة فى أوروبا بتدريبه أندية مثل إنتر ميلان وفالنسيا وبارما وريال بيتيس.

وكانت عائلة كوبر خاصة زوجته تضغط للرحيل عن مصر، ورغم أن اتحاد الكرة اتفق مع كوبر على عدم تحميله مسئولية نتائج الفريق فى أمم الجابون بسبب قلة خبرات معظم لاعبى الجيل الحالى الذى يشارك فى أمم أفريقيا لأول مرة بعد غياب 6 سنوات، إلا أن كوبر سيحسم موقفه عقب بطولة كأس الأمم المقبلة ونتائج الفراعنة بها .

وينص عقد كوبر مع اتحاد الكرة على أن يُسدد للجبلاية راتب شهرين “145 ألف دولار” فى حالة رحيله عن المنتخب قبل نهاية عقده فى 2018.

