وزير الخارجية التركي يدعو لفرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق نار في سورياالجمعة، 6 يناير 2017 10:32 ص
دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لفرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، معتبرا أن ذلك سيساهم في إطلاق جولة المفاوضات في محادثات أستانا.
وأشار الوزير التركي - حسمبا أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا لا يشمل تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين.
وأضاف أوغلو أن العمل جار على نوع العقوبات التي يمكن فرضها على منتهكي الاتفاق، معتبرا أن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن يمكن أن يفعلا شيئا حيال الانتهاكات، لافتا إلى أنه تم إنشاء مركزين لمراقبة الهدنة في أنقرة وموسكو، وأن بلاده تطلع روسيا على الانتهاكات الواقعة.
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