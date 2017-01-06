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مصرع شخصين في إعصار بأندونيسيا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مصرع شخصين في إعصار بأندونيسيا

الجمعة، 6 يناير 2017 10:21 ص
وكالات

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون، جراء إعصار ضرب مقاطعتي يوجياكرتا وجاوة الشرقية غربي أندونيسيا.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المسؤول بهيئة الإغاثة من الكوارث أسوبتوبو بورو نوجرو قوله اليوم الجمعة، “ألحقت الرياح خسائر بشرية وأضرارا مادية، إذ تضرر نحو 300 من المنازل ومنشآت البنية التحتية”.
وأضاف المسؤول أن الريح العاتية تسببت في انقطاع الكهرباء وانهيار عشرات الأشجار في منطقة سليمان بمقاطعة يوجياكرتا ومنطقة جمبير بمقاطعة جاوة الشرقية، مضيفا أن مسؤولي الهيئة المحلية للإغاثة من الكوارث يجرون حاليا تقييما لآثار هذه الكارثة.
يذكر أن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب الجزء الشرقي من أندونيسيا قبالة جزيرة سامباوا الجمعة الماضية، ولم يصدر أي تحذير من موجات مد عاتية “تسونامي”.

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