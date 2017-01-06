أعلنت لجان التنسيق السورية اليوم الجمعة مقتل 24 شخصا في قصف واشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في أنحاء متفرقة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن اللجان قولها “إن من بين القتلى 3 أطفال و3 سيدات”، مشيرة إلى استمرار القصف الجوي والمدفعي على قرى وبلدات وادي بردى بريف دمشق وسط اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومسلحي المعارضة.

وفي سياق متصل، أفادت اللجان أيضا بتعرض بلدة اليادودة بريف درع ومناطق في ريف دير الزور وريفها الغربي التابع لسيطرة المعارضة إلى قصف من قبل قوات النظام.

وكان التلفزيون السوري قد أعلن - في وقت سابق - مقتل عدد من مسلحي المعارضة في ريف إدلب، كما دارات اشتباكات بين قوات النظام وداعش على سور مطار دير الزور العسكري وفي مناطق داخل المدينة وريفها.

وفي سياق متصل، أفادت قناة (الحرة) الأمريكية بمقتل 20 مسلحا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مع مسلحي المعارضة المدعومين من أنقرة على مشارف مدينة الباب وريفها، في ريف حلب الشمالي.

وأضافت أنه تم قصف أكثر من 74 هدفا للتنظيم في مدينة الباب من أجل تمهيد الطريق أمام مسلحي المعارضة، واقتحامها وإخراج مسحلي داعش منها”.