شجار على دخول الحمام أدى لهبوط طائرةالجمعة، 6 يناير 2017 11:03 ص
هبطت طائرة امريكية بعد إقلاعها بقليل.. بسبب شجار بين راكبة وطاقم الطائرة على دخول الحمام..
وأوضحت قناة “ABC News” ان طائرة تابعة لشركة الطيران “دلتا ايرلينز” الامريكية هبطت اضطراريا بسبب أن راكبة قررت الذهاب إلى الحمام في وقت غير مسموح فيه للركاب بالتحرك، وعندما حاول طاقم الطائرة منعها اندلعت مشاجرة وارتفع الصياح بعد أن التحق بها مرافقها.
وبعدما حذر الطيار الركاب من أنه سيضطر إلى العودة في حال عدم التزام الهدوء، قرر العودة بالطائرة إلى المطار الذي أقلع منه وتم إخراج المرأة ومرافقها وإيقافهما في انتظار توجيه تهمة مخالفة القوانين الفيدرالية والمحلية
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