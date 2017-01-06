"جانيت أيبس" أول رائدة سوداء في محطة الفضاء الدوليةالجمعة، 6 يناير 2017 09:05 ص
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أنها اختارت وللمرة الأولى، رائدة فضاء سوداء لتذهب في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية في مدار الأرض.
وتدعى رائدة الفضاء جانيت أيبس وتبلغ من العمر 46 عاماً، وهي متخصصة في الفيزياء وسبقت أن عملت في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وستنضم جانيت إلى محطة الفضاء الدولية التي يتناوب على الإقامة فيها رواد فضاء بشكل دائم، في العام 2018 إلى جانب الأمريكي أندرو فوستل، حسبما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان.
ويبلغ مجموع رواد الفضاء السود الذين عملوا في وكالة ناسا 16، من بينهم 5 نساء، من أصل 321 رائد فضاء.
وأحد هؤلاء الرواد السود هو تشارلز بولدن الذي يشغل اليوم منصب المدير العام للوكالة.
وكل هؤلاء الرواد السود شاركوا في مهمات على متن المكوكات الفضائية الأمريكية التي خرجت من الخدمة في العام 2011، لكن جانيت أيبس ستكون أول شخص أسود يقيم في محطة الفضاء الدولية.
وتتناوب على الإقامة في المحطة التي تدور في مدار الأرض فرق قوام الواحد منها 3 رواد، ويقيم في المحطة فريقان بالتزامن، وتبلغ مدة مهمة الفريق الواحد 6 أشهر.
وتلقت جانيت دروساً لتعلم اللغة الروسية، بهدف حسن التواصل مع رواد وكالة الفضاء الروسية الذين يتواجدون باستمرار ضمن فرق رواد المحطة.
وتحمل جانيت درجة دكتوراه في هندسة الطيران من جامعة ميريلاند.
ومنذ توقف مكوكات الفضاء الأمريكية عن العمل في العام 2011، تعتمد الولايات المتحدة على صواريخ “سويوز” الروسية لنقل روادها من المحطة الدولية وإليها، بتكلفة 70 مليون دولار عن الرائد الواحد، وذلك إلى حين خروج الجيل الجديد من مركباتها إلى العمل في العام 2018.
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