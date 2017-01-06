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افتتاح "ماكدونالدز " قرب الفاتيكان يثير حفيظة رجال الدين
الفاتيكان

افتتاح "ماكدونالدز " قرب الفاتيكان يثير حفيظة رجال الدين

الجمعة، 6 يناير 2017 08:55 ص
وكالات

افتتحت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية “ماكدونالدز” فرعا جديدا لها بالقرب من كاثدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، ما أثار حفيظة بعض الكرادلة ورجال الاعمال.

وأكدت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في بيان لها أن المطعم الجديد يتمركز في منطقة سياحية شهيرة خارج مجمع الفاتيكان على الرغم من أن المبنى نفسه من ممتلكات الكرسي الرسولي - وفقا لرويترز .

ودعا بعض رجال الدين وأرباب الأعمال البابا فرنسيس إلى إغلاق المطعم خشية من أنه يخل بالهوية الدينية والفنية والثقافية والاجتماعية للمنطقة التي يقع فيها الفاتيكان.

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