إيفانكا ترامب ستجاور أوباما في مسكنه الجديدالجمعة، 6 يناير 2017 08:49 ص
بعد أن قررت ابنة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إيفانكا، الانتقال من نيويورك للعيش في واشنطن، تبين أن المنزل التي اشترته يقع بجانب المنزل الذي سينتقل إليه باراك أوباما قريبا.
ونقلت صحيفة “واشنطن” عن أحد أصحاب الوكالات العقارية أن إيفانكا ترامب وزوجها مع أطفالهما الثلاثة اشتروا منزلا في منطقة راقية بالقرب من المكان الذي قرر أوباما أن ينتقل إليه بعد خروجه من البيت الأبيض وتسليمه السلطة إلى دونالد ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويتكون منزل إيفانكا من ثلاث طوابق، ويحتوي على 6 غرف نوم ويقدر سعره بـ 5.5 مليون دولار، في حين يقدر سعر منزل أوباما الجديد بـ 5.3 مليون دولار.
وقد رأت وسائل إعلام أمريكية كثيرة أن إيفانكا ترامب (35 عاما) لعبت دورا حاسما في فوز أبيها دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، كما ترجح وسائل الإعلام أن تظل إيفانكا مقربة من أبيها الرئيس دونالد ترامب وقد تشاركه في اتخاذ القرار.
الجدير بالذكر أن دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق في حوار مع صحيفة “نيو يورك تايمز” أنه لا يستبعد أن تهتم ابنته إيفانكا بالتسوية السياسية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يكون بشكل غير رسمي.
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