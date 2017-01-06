تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة حزمة من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي على كافة الأصعدة.

ففي صحيفة “الأهرام” وتحت عنوان “تدشين الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر..افتتاح مشروعي تطوير مينائي سفاجا ودمياط البحريين تشغيل ميناء أرقين البري جنوبا .. وإنشاء آخر في الجنوب الغربي.. السيسي يطلب عدم التعاقد مع شركات أو مستثمرين لتنفيذ مشروعات إلا بعد العرض عليه .. الرئيس: مشروعات المواني والطرق لتنشيط الاستثمار والتجارة والتنمية”، قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح قيادة الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، والذي يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية تخطيطا وتنظيما وتسليحا، بما يمكنها من إحكام سيطرتها الكاملة على مسرح العمليات البحري بنطاق البحر الأحمر، حيث يضم الأسطول الجنوبي وحدات للمدمرات ولنشات الصواريخ ولنشات المرور الساحلية والوحدات الخاصة البحرية،

كما قام برفع علم مصر على حاملة الطائرات الهليكوبتر «جمال عبد الناصر»، وذلك ضمن افتتاح سلسلة من المشروعات القومية في مجال النقل البحري والطرق، شملت مواني سفاجا ودمياط وأرقين، بعد تطويرها وفقا لأحدث المنظومات الملاحية العالمية‪.‬

وبعنوان “7,5 مليار دولار انخفاضا في الواردات .. و6,7 مليار دولار تراجعا في عجز الميزان التجاري”، وقالت “الأهرام” إن التقرير نصف السنوي عن أعمال برنامج الحكومة شهد عدة محاور أساسية كان من أهمها محور الأمن القومي الذي تضمن إحكام السيطرة على الموانئ وتفعيل الوسائل التكنولوجية في مجالات الفحص خلال تحديث جميع أجهزة التفتيش الأمني للركاب والاهتمام بالمناطق الحدودية والرصيد المبكر للتنظيمات الإرهابية.

وتحت عنوان “رئيس البرلمان والقوات المسلحة ووزير الداخلية يهنئون الأخوة المسحيين”، قالت الصحيفة إنه وسط إجراءات أمنية مشددة يحتفل الأقباط الأرثوذكس الليلة بعيد الميلاد المجيد ويترأس صلاة قداس العيد بكنيسة “مارمرقس” بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتحت عنوان “مؤتمر دولي لحماية استثمارات المنطق الساحلية الشمالية”، قالت “الأهرام” إن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أكد أنه لا يوجد رفاهية في إطلاق المياه السطحية إلى المناطق الساحلية لمنع تداخل مياه البحر والأراضي الزراعية وضمان التوازن في مستوى الملوحة، مؤكدا أن المؤتمر يستهدف حماية الاستثمارات الوطنية الحكومية والخاصة والتي تزيد على 350 مليار جنيه على سواحل مصر الشمالية، فضلا عن تنفيذ مخططات التنمية المستدامة تحت مظلة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان “المركزي : الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 24,5 مليار دولار”، قالت الصحيفة “إن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر أعلن أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع مع نهاية الشهر الماضي إلى 24,256 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ 2011 وكشف بيانات البنك عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 30 % في الربع الأول من العام المالي الجاري بينما زاد الدين المحلي بنسبة 22 % في الفترة نفسها.

وتحت عنوان “لجنة العفو : تحدد موعد مع الرئاسة لعرض القائمة الثانية”، قالت الصحيفة إن طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي أعلن أن اللجنة انتهت من قائمتها الثانية وجار حاليا تحديد موعد مع رئاسة الجمهورية لعرض القائمة قريب .. مشيرا إلى أن التخير في تقديمها سببه أنها شملت عددا أكبر من سابقتها الأولى كما تم فحص عدد كبير من الحالات الواردة للجنة من الجهات المختلفة.

وبعنوان “وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا يبحثون ملف النهضة بالخرطوم الشهر الحالي .. عبد العاطي : تقرير أمام الحكومة بالمناطق المهددة بسبب التغيرات المناخية”، قالت الصحيفة إن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أعلن أن وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا سيبحثون خلال اجتماع رسمي بالعاصمة السودانية الخرطوم التقدم في ملف سد النهضة والوضع الحالي والدراسات الفنية للمشروع وذلك قبل عقد اجتماعات القمة الأفريقية نهاية الشهر الحالي، موضحا أن دور وزارة الخارجية هو الدور السياسي الذي يستهدف التقارب بين الدول الثلاث وتجاوز أي خلافات سياسية تؤثر على سير الدراسات كما سيتم بحث أخر ما توصل إليه المكتبان الفرنسيان وتقتصر دور وزارة الري على الجانب الفني لتأثير الدراسات على مستقبل الأمن المائي المصري.

وفي صحيفة “الجمهورية” وتحت عنوان وفد المجلس الأعلى الليبي يبحث في القاهرة التسوية السياسية”، قالت الصحيفة إن المتحدث العسكري العقيد أ.ح تامر الرفاعي أعلن أنه في إطار الجهود المبذولة لتجميع الأشقاء الليبيين وتحقيق الوفاق بين كافة الأطراف حول تسوية الأزمة الليبية لتحقيق الأهداف الوطنية للدولة الليبية واستكمالا للقاءات التي تمت بالقاهرة استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا وفدا من المجلس الأعلى للدولة أمس لبحث أليات الدفع بالتسوية السياسية في إطار الشواغل الخاصة بالاتفاق السياسي وما تضمنه بيان القاهرة الصادر يوم 13 ديسمبر 2016 للوصول إلى تسوية يمكن من خلالها وضع الاتفاق السياسي محل التنفيذ وبما يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويساهم في تسوية الأزمة السياسية في ليبيا عبر رؤية وتوافق ليبي - ليبي بعيدا عن الإملاءات الخارجية.

وبعنوان “البورصة تربح 5,3 مليار جنيه”، ربح رأس المال السوقي للبورصة أمس حوالي 5,3 مليار جنيه بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب وارتفع المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 بواقع 1,80 % ومؤشر 100 بنحو 0,18 % بينما تراجع مؤشر 70 بنحو 0,37 %.

وكانت حركة تعاملات المستثمرين المصريين والعرب قد اتجهت للبيع لعمليات جني الأرباح وبلغت قيمة الصفقات 2,3 مليار جنيه وارتفع سهم هيرمس ليسجل 28,3 جنيه مقابل 26,41 جنيه وسهم طلعت مصطفى 941 قرشا مقابل 919 قرشا.