دائمًا ما تشكوا النساء أن جميع الرجال الطيبين والرائعين غير متواجدين وكأنهم اختفوا عن هذه البسيطة، قد يبدو الأمر كذلك، لكن لا يعني بالضرورة أنه الواقع على الإطلاق.

وبلا شك، أن شخصية الإنسان معقدة ويصعب في بعض المواقف فهمها واستيعابها، فلا عجب أنه مهما كان الشخص رائعا واستثنائيا، لا بد أن تفشل معظم العلاقات العاطفية.

صدقوا أو لا تصدقوا، الرجال يحبون الاستقرار في علاقة ملتزمة، وطويلة الامد أكثر مما تتوقعون، فعندما يقع الرجل في غرام المرأة المناسبة، سرعان ما يطلب يدها للزواج، كونه يرغب بعيش حياة عاطفية مليئة بالحب.

لكن للأسف، حينما تصبح العلاقة جدية وملتزمة، يميل الزوجان للتركيز على الأمور السلبية والعادات السيئة لكل منهما، مما يجعلهما غير قادرين على البقاء لفترة أطول.

وهذه مجموعة من الاخطاء التي يرتكبها الزوجان في علاقتهما التي يجدر الابتعاد عنها على الفور:

1. عدم الثقة

الثقة هي أساس العلاقة، فلا يفترض بك التشكيك بأفعاله، والتكهن بارتكابه أخطاء من وراء ظهرك، وكذلك بالنسبة للرجل.

2. الغيرة

الغيرة تقتل العلاقة بين الزوجين، فغيرة كلا الطرفين على الآخر، يشعره بأنه حبيس في قفص وعليه مغادرته.

3. طلب المثالية

لا تضع توقعات كبيرة في العلاقة فجعلها واقعية وعادلة، فهي ليست أميرة وأنت لست كذلك، عليكما أن تكونا ناضجين وواعيين للحياة لتحقيق التوازن في علاقتكما.

4. التنافس

التنافس بودية ومتعة أمر لا بأس به، لكن أن تحاول باستمرار التفوق على شريك حياتك وإظهار ذلك له، سيجعله في مزاج كدر، فهو يدرك بأنك رائع فلا مجال لإظهار ذلك له مرارًا وتكرارًا.

5. غياب الاستقرار والأمن

من المهم إعطاء شريك حياتك فسحة من الحرية والاختلاء بالذات، فهو يحتاج لذلك لتجديد طاقاته، فلا تبقى ملتصقًا به، تتبعه في كل خطوة يخطوها.

6. إقحام الآخرين في المشاكل

في الحقيقة، ليس من الضروري إقحام الآخرين في مشاكلكما، لذلك لا بد أن تجدا الوقت والمكان المناسب للتحاور بينكما لإيجاد الحل المناسب، واجعلا الأمر خصوصي، فلا تدخلا أصدقائكما وأقاربكما في الموضوع.

7. تناول طعامه

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن هذه الامور تجعل من شريكك غاضبًا، إذ يعتبرها وقاحة وتصرف سلبي من تجاهك، فإن رغبت بتناول ما في طبقه عليك طلب الطعام.

8. التأخر عن الموعد المحدد

حسنًا، لا بد والاعتراف أننا نتأخر عن مواعيدنا من حين لحين، لكن في المناسبات المهمة عليك عدم التأخر بتاتًا، كالاحتفال بعيد ميلاد شريكك، أو بالذكرى السنوية لزواجكما، وغيرها الكثير.