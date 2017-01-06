8 أخطاء يقع فيها الزوجان تحّول علاقتهما إلى جحيمالجمعة، 6 يناير 2017 07:04 ص
دائمًا ما تشكوا النساء أن جميع الرجال الطيبين والرائعين غير متواجدين وكأنهم اختفوا عن هذه البسيطة، قد يبدو الأمر كذلك، لكن لا يعني بالضرورة أنه الواقع على الإطلاق.
وبلا شك، أن شخصية الإنسان معقدة ويصعب في بعض المواقف فهمها واستيعابها، فلا عجب أنه مهما كان الشخص رائعا واستثنائيا، لا بد أن تفشل معظم العلاقات العاطفية.
صدقوا أو لا تصدقوا، الرجال يحبون الاستقرار في علاقة ملتزمة، وطويلة الامد أكثر مما تتوقعون، فعندما يقع الرجل في غرام المرأة المناسبة، سرعان ما يطلب يدها للزواج، كونه يرغب بعيش حياة عاطفية مليئة بالحب.
لكن للأسف، حينما تصبح العلاقة جدية وملتزمة، يميل الزوجان للتركيز على الأمور السلبية والعادات السيئة لكل منهما، مما يجعلهما غير قادرين على البقاء لفترة أطول.
وهذه مجموعة من الاخطاء التي يرتكبها الزوجان في علاقتهما التي يجدر الابتعاد عنها على الفور:
1. عدم الثقة
الثقة هي أساس العلاقة، فلا يفترض بك التشكيك بأفعاله، والتكهن بارتكابه أخطاء من وراء ظهرك، وكذلك بالنسبة للرجل.
2. الغيرة
الغيرة تقتل العلاقة بين الزوجين، فغيرة كلا الطرفين على الآخر، يشعره بأنه حبيس في قفص وعليه مغادرته.
3. طلب المثالية
لا تضع توقعات كبيرة في العلاقة فجعلها واقعية وعادلة، فهي ليست أميرة وأنت لست كذلك، عليكما أن تكونا ناضجين وواعيين للحياة لتحقيق التوازن في علاقتكما.
4. التنافس
التنافس بودية ومتعة أمر لا بأس به، لكن أن تحاول باستمرار التفوق على شريك حياتك وإظهار ذلك له، سيجعله في مزاج كدر، فهو يدرك بأنك رائع فلا مجال لإظهار ذلك له مرارًا وتكرارًا.
5. غياب الاستقرار والأمن
من المهم إعطاء شريك حياتك فسحة من الحرية والاختلاء بالذات، فهو يحتاج لذلك لتجديد طاقاته، فلا تبقى ملتصقًا به، تتبعه في كل خطوة يخطوها.
6. إقحام الآخرين في المشاكل
في الحقيقة، ليس من الضروري إقحام الآخرين في مشاكلكما، لذلك لا بد أن تجدا الوقت والمكان المناسب للتحاور بينكما لإيجاد الحل المناسب، واجعلا الأمر خصوصي، فلا تدخلا أصدقائكما وأقاربكما في الموضوع.
7. تناول طعامه
قد يبدو الأمر غريبًا، لكن هذه الامور تجعل من شريكك غاضبًا، إذ يعتبرها وقاحة وتصرف سلبي من تجاهك، فإن رغبت بتناول ما في طبقه عليك طلب الطعام.
8. التأخر عن الموعد المحدد
حسنًا، لا بد والاعتراف أننا نتأخر عن مواعيدنا من حين لحين، لكن في المناسبات المهمة عليك عدم التأخر بتاتًا، كالاحتفال بعيد ميلاد شريكك، أو بالذكرى السنوية لزواجكما، وغيرها الكثير.
-
8 أخطاء يقع فيها الزوجان تحّول علاقتهما إلى جحيم
دائمًا ما تشكوا النساء أن جميع الرجال الطيبين والرائعين غير متواجدين وكأنهم اختفوا عن هذه البسيطة، قد يبدو الأمر كذلك، لكن لا يعني بالضرورة أنه الواقع على الإطلاق. ...Fri, 06 Jan 2017 05:21:01 GMT
-
طرق لتجتازا عوائق فترة الخطوبة برومانسية
لا تتوهّمي أنّ تلك المشاكل والعوائق ستؤدي إلى فسخ الخطوبة بل كوني أكيدة من أنّها أمر طبيعي من أجل التوافق والتفاهم على الكثير من الأمور الخاصة بمستقبلكما بعد ...Fri, 06 Jan 2017 05:04:45 GMT
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
تويوتا تعلن عن سيارتها الذكية "كونسبت-آي"
أعلنت شركة تويوتا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017 عن مفهوم سيارتها الجديدة كونسبت-آي، حيث بدت أنها من سيارات المستقبل أو الخيال العلمي، ويعزز هذا الشعور مساعد ...Fri, 06 Jan 2017 00:02:38 GMT
-
"بالم هيلز" تضيف لمحفظة أراضيها 190 فدان بالتوسعات الشرقية فى "أكتوبر"
فى إطار خطتها للتوسع فى مشروعاتها بمناطق الامتداد العمرانى بالقاهرة الكبرى، وتنمية محفظة أراضيها، تعاقدت بالم هيلز للتعمير مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات ...Thu, 05 Jan 2017 23:51:15 GMT
-
"مجموعة عامر" تعلن اتمام مشروع "بورتو شرم"
اكتمل مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” عن إتمام افتتاح مشروع “بورتو شرم” بمدينة شرم الشيخ يوم الجمعة الماضي الموافق 30 ديسمبر. وأضافت الشركة أن المشروع أُقيم ...Thu, 05 Jan 2017 23:21:40 GMT
-
1303 فرصة استثمارية معروضة على المستثمرين فى مختلف القطاعات
قال محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، إن لجان البت التابعة للهيئة خصصت خلال 8 أشهر 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه و339 مليون دولار. ...Thu, 05 Jan 2017 23:36:15 GMT
-
تعرف على مزايا ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن نهاية 2016 شهدت تطورًا إيجابيا هاما في صافى الاحتياطيات الدولية الذي ارتفع إلى نحو 3،24 مليارات دولار أمريكي وفقا للمركز في ...Thu, 05 Jan 2017 23:10:24 GMT
-
"التموين" : السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة. وأوضحت ...Sun, 01 Jan 2017 09:26:23 GMT