لا شك في أنّ فترة الخطوبة هي من أجمل المراحل التي يعيشها أيّ ثنائي، لكن هذه الفترة تتخلّلها بعض العوائق لكي يفهم كل طرف الآخر ما يسبّب بعض المشاكل بينهما إلا أنّ هناك حلولاً لتلك المشاكل كي لا تعكّر صفو العلاقة، فكيف يستطيع الثنائي تجاوز عوائق فترة الخطوبة برومانسية؟

أمر طبيعي

لا تتوهّمي أنّ تلك المشاكل والعوائق ستؤدي إلى فسخ الخطوبة بل كوني أكيدة من أنّها أمر طبيعي من أجل التوافق والتفاهم على الكثير من الأمور الخاصة بمستقبلكما بعد الزواج لكن من الضروري أن تجدي الأساليب الرومانسية لمعالجة هذه العوائق.

حوار رومانسي

مشكلة سوء التواصل وعدم وجود لغة مشتركة هي من أبرز المشاكل التي يواجهها الثنائي أثناء فترة الخطوبة، إذ كثيراً ما يحصل سوء تواصل بين الشاب والفتاة حيث يصعب على كل طرف إيصال فكرته الى الطرف الآخر بسبب اختلاف الآراء والثقافات بينهما، ويمكنكِ حل هذا العائق باعتماد الحوار الرومانسي الذي يتطلب أن تكوني أنثى عفوية وصريحة ورقيقة وتستخدمين الكلمات الرومانسية مع التعبير عن رأيك خلال الحوار.

تخلّصي من قلّة الثقة

إنّ مشكلة قلة الثقة من العوائق التي تواجه الثنائي خلال مرحلة الخطوبة بسبب عدم وجود معرفة حقيقية بين الطرفين لتولد الثقة بينهما، لذلك فإنّ فترة التعارف والخطوبة ستساعدهما على تقوية الثقة بينهما لتستمر إلى ما بعد الزواج، وللتخلص من هذه المشكلة لا تشكّكي في الشريك بعبارات قاسية بل اطلبي منه برومانسية أن يمنحكِ فرصة لتثقي به.

لحظات رومانسية مشتركة

مشكلة البُعد وقلّة المشاركة بسبب انهماك الشريكين في عمليْهما وعدم خروجهما معاً بشكل شبه يومي تؤثّر سلباً عليهما، والحل يكون في محاولة صنع اللحظات الرومانسية المشتركة لكي تصبح ذكرى جميلة تجمعكما في المستقبل وذلك عبر القيام بنشاطات مشتركة ما يتطلب من كل منكما تغيير نمط حياته، لتتناسب مع وجود شخص يُشاركه كافة تفاصيل حياته.