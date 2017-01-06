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بسنت فهمي عن ارتفاع ودائع المصريين: سعيدة بوضع المصريين وبيوتهم مليانة فلوس
الخبيرة الاقتصادية واستاذة الاقتصاد فى الجامعة الامريكية الدكتورة بسنت فهمى

بسنت فهمي عن ارتفاع ودائع المصريين: سعيدة بوضع المصريين وبيوتهم مليانة فلوس

الجمعة، 6 يناير 2017 02:36 ص
خاص- محيط


علقت النائبة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة المصرفية، على ارتفاع اجمالي ودائع المصريين في البنوك ل2 تريليون جنيه، قائلةً: البيوت المصرية مليانة فلوس.

وأضافت “فهمي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج “انفراد” المذاع عبر فضائية العاصمة، مساء الخميس، أنها سعيدة جدا بوضع المصريين اموالهم في البنوك، ويجب أن نأتي بودائع جديدة.

وأكدت أن مؤشرات الاقتصاد بدأت في التحسن، وأن الشغل قائم على ارض الواقع ولكن النتائج تتأخر قليلاً، مطالبةً المواطنين بالصبر على الاوضاع الحالية، وتابعت: الامور هتتحسن ان شاء الله.

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