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على مسئولية خبير اقتصادي: "الايكونمست" صنفت مصر من أفضل الدول اقتصاديًا
الفقراء

على مسئولية خبير اقتصادي: "الايكونمست" صنفت مصر من أفضل الدول اقتصاديًا

الجمعة، 6 يناير 2017 02:32 ص
خاص- محيط


في تصريح غريب  قال مصفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مجلة الايكونمست العالمية، صنفت مصر أنها تملك أحسن اقتصاد.

وأضاف “بدرة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج “انفراد” المذاع عبر فضائية العاصمة، مساء الخميس، أن مصر بدأت في الظهرو على الخريطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مجلة بلومبرج بدأت تروج لمصر سياحياًا ايضا.

وعن ارتفاع اجمالي ودائع المصريين في البنوك، قال أن المصريين قاموا بوضع 70 مليار جنيه مصري في البنوك، وتابع: جابوهم من تحت البلاطة .

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