

هاجم محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، حكومة المهندس شريف اسماعيل، مؤكدًا أنها لم تستطيع تحسين الاوضاع الاقتصادية في مصر.

وأضاف “بدراوي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج “انفراد” المذاع عبر فضائية العاصمة، مساء الخميس، أن الحكومة الحالية غير محتكة بالشارع المصري، ولم تشعر بمعانتهم، مضيفًا: مش هنكدب عنينا وودانا.

وطالب بضرورة عمل استجواب للحكومة في البرلمان، حتى تشعر الحكومة بوجود من يحاسبها على ادائها، وتابع: إحنا اول برلمان على مدار التاريخ يعدي دور انعقاد ونصف وميعملش اي استجواب للحكومة.