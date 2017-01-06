

هاجم الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب،حكومة المهندس شريف اسماعيل، قائلًا: فاشلة وضيعتنا وادائها غير جيد.

واضاف “حساسين” خلال تقديم برنامج “انفراد” المذاع عبر فضائية العاصمة، مساء الخميس، أن هذه الحكومة لا تستطيع فعل شئ أكثر من ذلك، وتابع: هو ده اخرها ومش هيعرفوا يعملوا حاجة تاني.

وطالب جساسين بضرورة تغيير هذه الحكومة، والاعتماد على دماء جديدة، مضيفًا: مش مكتوب علينا نستحملهم طول حياتنا يعني.