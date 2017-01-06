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تويوتا تعلن عن سيارتها الذكية "كونسبت-آي"
تويوتا كونسبت

تويوتا تعلن عن سيارتها الذكية "كونسبت-آي"

الجمعة، 6 يناير 2017 01:48 ص
محيط

أعلنت شركة تويوتا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017 عن مفهوم سيارتها الجديدة كونسبت-آي، حيث بدت أنها من سيارات المستقبل أو الخيال العلمي، ويعزز هذا الشعور مساعد الذكاء الاصطناعي المُدرج فيها، ويُدعى “يوي”.

فيما أدلت به الشركة اليابانية، لفتت الانتباه إلى حقيقة أن يوي يهدُف إلى التعرف على السائق، وتطوير نفسه معه بناء على تلك المعلومات، وبمجرد الدخول إلى السيارة تستقبل القائد واجهة مرئية ليوي.

ووفقًا لتويوتا فإن يوي يمكنه التواصل مع الثقافات المختلفة، كما يمكن ليوي أن يتفاعل مع قائد السيارة من خلال الصوت، والإضاءة، بل وحتى اللمس أيضًا عند الضرورة، لإيصال المعلومات التي تهم السائق والركاب.

وتعتبر الشركة أن السيارة هي ثالث أكثر الأماكن التي يعيش فيها البشر بعد المنزل ومكان العمل، ولذلك تهدف إلى إنشاء علاقة قوية بين كل من قادة السيارات وسياراتهم من خلال كونسبت-آي.

يذكر أن التصميم الخارجي لسيارة كونسبت-آي يشمل على عناصرٍ مختلفة من شأنها أن تساعد السائقين، مثلًا إذا كان هناك منعطف أو خطر مُحتَمَل أمام كونسبت-آي؛ فمن الممكن التعرُّف عليه من خلال اللوحات التي تظهر أمام القائد، فضلًا عن ذلك، فيُمكن للسيارة أن تعمل بنمط ذاتي القيادة أو يدوي.

تويوتا كونسبت الذكية

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