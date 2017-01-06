"بالم هيلز" تضيف لمحفظة أراضيها 190 فدان بالتوسعات الشرقية فى "أكتوبر"الجمعة، 6 يناير 2017 01:37 ص
> يس منصور: انتهاء المخطط العام للمشروع الجديد قريباً وفتح باب الحجز العام الجارى
فى إطار خطتها للتوسع فى مشروعاتها بمناطق الامتداد العمرانى بالقاهرة الكبرى، وتنمية محفظة أراضيها، تعاقدت بالم هيلز للتعمير مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 190 فدان بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر.
يبلغ سعر المتر لقطعة الأرض 2440 جنيه، ويتم سداد 15% من إجمالى قيمة الأرض خلال الشهر الجارى على أن يتم سداد باقى قيمة الأرض على أقساط سنوية متساوية وذلك بعد انتهاء فترة سماح مدتها 3 سنوات.
صرح السيد يس منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز “قطعة الأرض الجديدة تأتى فى إطار خطة بالم هيلز للتوسع فى محفظة أراضيها لمواجهة الإقبال الغير مسبوق على مشروعات الشركة، والمدعوم بتسارع وتيرة الأعمال الإنشائية وزيادة معدلات التسليم للعملاء، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المخطط العام للأرض لتنضم فى أقرب وقت إلى باكورة مشاريع الشركة الرائدة فى غرب القاهرة، وسيتم خلال العام الجارى فتح باب الحجز فى المشروع”.
تتميز قطعة الأرض بموقعها الاستراتيجى الملاصق لمشروعات الشركة القائمة والتى تشمل بالم هيلز جولف فيوز وامتداد الجولف، وسيشمل المخطط العام للمشروع الذى سيتم إقامته علي الأرض الجديدة وحدات مستقلة ومنطقة خدمات تجارية.
ويشير تقرير بحثى لشركة استثمارات مالية، الى ان توقيع شركة بالم هيلز اتفاقًا للحصول على 190 فدانًا من وزارة الإسكان يُعَدّ إضافة قوية لأرضٍ جديدة تصل مساحتها إلى 798 ألف متر، تزيد من محفظة أراضى الشركة لتصل إلى 22.2 مليون متر مرتفعة من 21.4 مليون، وبذلك تضمن “بالم هيلز” الحفاظ على المركز الثالث من حيث صدارة المساحات المتوافرة للتطوير لدى الشركات العاملة فى القطاع.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
3 نصائح تجنبك الفيديوهات المسيئة على "يوتيوب"
لا يخفى على أحد الحجم الهائل للفيديوهات التي تتم مشاركتها يومياً عبر موقع يوتيوب والذي بات كمستودع عملاق للفيديوهات في شتى المجالات. وفي الحقيقة لا يُمكن إنكار ...Thu, 05 Jan 2017 20:52:12 GMT
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
التحالف الدولي يقتل 132 من مسلحي داعش بالعراق
لقى 132 من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي مصرعهم، بنيران القوات البرية المشتركة وبإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي على محاور العمليات بمدينة الموصل مركز محافظة ...Thu, 05 Jan 2017 19:28:26 GMT
-
وزير العدل الكويتي يشيد بجامعة القاهرة ويؤكد: تتلمذت فيها
كرمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار اليوم الخميس ، الدكتور فالح العزب وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب ، والذي سبق أن ...Thu, 05 Jan 2017 18:36:51 GMT
-
مشروعات لإسكان الشباب بتكلفة 17 مليون جنيه بكفر الشيخ
تفقد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر اليوم الخميس مشروع الإسكان الاقتصادي للشباب بحي سخا والذي يقام على مساحة 1100 متر لإقامة 75 وحدة سكنية و8 محال تجارية بتكلفة 8 ...Thu, 05 Jan 2017 17:56:27 GMT
-
ضبط صاحب مخبز استولى على 300 ألف جنيها من دعم الخبز
ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، صاحب مخبز بلدي بعزبة “جنيوتي” بمنطقة الرمل، لقيامه بالتلاعب في ماكينات الخبز، وتربح مبلغ 303 ألف جنيها بدون وجه ...Thu, 05 Jan 2017 17:56:27 GMT
-
حقائق مرعبة حول كريم الأساس - محيط
كريم الأساس الجيد هو ذلك الذي يؤدي الوظيفة التي يشير إليها اسمه، حيث يقوم بمعادلة لون البشرة، يخبئ كل عيوبها، ويوفر القاعدة الأساسية التي توضع…Thu, 05 Jan 2017 17:10:43 GMT
-
طرق سحرية من خلالها تستعيد هاتفك المسروق
قد يتكاسل كثيرٌ من المستخدمين عن وضع رمز أمان لهواتفهم، انطلاقاً من أن أجهزتهم معهم طوال الوقت، ولا يفكرون في أنها قد تقع في أيدي الغير يوماً ما، حماية الهاتف برمز ...Thu, 05 Jan 2017 16:54:13 GMT