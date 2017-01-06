> يس منصور: انتهاء المخطط العام للمشروع الجديد قريباً وفتح باب الحجز العام الجارى

فى إطار خطتها للتوسع فى مشروعاتها بمناطق الامتداد العمرانى بالقاهرة الكبرى، وتنمية محفظة أراضيها، تعاقدت بالم هيلز للتعمير مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة 190 فدان بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر.

يبلغ سعر المتر لقطعة الأرض 2440 جنيه، ويتم سداد 15% من إجمالى قيمة الأرض خلال الشهر الجارى على أن يتم سداد باقى قيمة الأرض على أقساط سنوية متساوية وذلك بعد انتهاء فترة سماح مدتها 3 سنوات.

صرح السيد يس منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز “قطعة الأرض الجديدة تأتى فى إطار خطة بالم هيلز للتوسع فى محفظة أراضيها لمواجهة الإقبال الغير مسبوق على مشروعات الشركة، والمدعوم بتسارع وتيرة الأعمال الإنشائية وزيادة معدلات التسليم للعملاء، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المخطط العام للأرض لتنضم فى أقرب وقت إلى باكورة مشاريع الشركة الرائدة فى غرب القاهرة، وسيتم خلال العام الجارى فتح باب الحجز فى المشروع”.

تتميز قطعة الأرض بموقعها الاستراتيجى الملاصق لمشروعات الشركة القائمة والتى تشمل بالم هيلز جولف فيوز وامتداد الجولف، وسيشمل المخطط العام للمشروع الذى سيتم إقامته علي الأرض الجديدة وحدات مستقلة ومنطقة خدمات تجارية.

ويشير تقرير بحثى لشركة استثمارات مالية، الى ان توقيع شركة بالم هيلز اتفاقًا للحصول على 190 فدانًا من وزارة الإسكان يُعَدّ إضافة قوية لأرضٍ جديدة تصل مساحتها إلى 798 ألف متر، تزيد من محفظة أراضى الشركة لتصل إلى 22.2 مليون متر مرتفعة من 21.4 مليون، وبذلك تضمن “بالم هيلز” الحفاظ على المركز الثالث من حيث صدارة المساحات المتوافرة للتطوير لدى الشركات العاملة فى القطاع.