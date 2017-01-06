1303 فرصة استثمارية معروضة على المستثمرين فى مختلف القطاعاتالجمعة، 6 يناير 2017 01:20 ص
> تسوية 221 منازعة استثمارية بقيمة 16.7 مليار جنيه و795 مليون دولار
قال محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، إن لجان البت التابعة للهيئة خصصت خلال 8 أشهر 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه و339 مليون دولار.
وأشار إلى امتلاك 1303 فرص استثمارية معروضة علي المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية في العديد من المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اليوم برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة.
واستعرض أعضاء المجلس مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد في صورته النهائية والمعروض علي مجلس الدولة حاليا، وأكدوا ترحيب اتحاد المستثمرين والصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال به.
وأشاد مجلس الإدارة بأداء الهيئة المتميز، في ظل التحديات الحالية والذي فاق التوقعات، بحسب محمد فريد خميس، أحد الأعضاء.
وقال أحمد الوكيل عضو مجلس الهيئة، إن اتحاد الغرف التجارية أبدى تأييده لمشروع قانون الاستثمار الجديد، موضحا أن الاستثمار مسألة حتمية للاقتصاد المصري، وأنه يجب دعم الانشطة الاستثمارية كافة، وتقديم كل الدعم والتسهيلات.
وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن فريق عمل الاستثمار اجتهد خلال الفترة السابقة في العمل علي تحقيق انجازات يلمسها مجتمع الاعمال علي أرض الواقع، لبناء الثقة بين الحكومة والمستثمرين.
وقال خضير إن الهيئة حصلت علي المرتبة الأولي في حل المشاكل الاستثمارية الموجودة علي بوابه شكاوي الحكومة الالكترونية بنسبة 97%.
أشار خضير الى إنه تمت تسوية 221 منازعة استثمارية بقيمة 16.7 مليار جنيه، و795 مليون دولار نظرتها اللجنة الوزارية لفض المنازعات، خلال الفترة من يونيو حتي نهاية ديسمبر الماضي.
وأوضح أن الهيئة عقدت حوالي 400 لقاء واجتماع للتعرف علي موضوعات المستثمرين عن قرب، مضيفًا أن مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة نظر في تسوية 4 منازعات بقيمة 50 مليون جنيه.
حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، ورئيس اتحاد الغرف التجاريه، أحمد الوكيل، ورئيس مجلس ادارة بنك مصر، محمد الأتربي، وممثل اتحاد الصناعات المصرية، طارق توفيق، ورئيس جمعية رجال الأعمال السابق، حسين صبور، وممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، علاء السقطي، والدكتور خالد سري صيام ونائب رئيس الهيئة، مني زوبع.
-
«فتاة العربة» من داخل شقتها الجديدة: «السيسي وعد فأوفى»
قالت منى السيد المعروفة باسم “فتاة العربة”، إنها استلمت الشقة اليوم وتشعر بالسعادة الشديدة لتحقق حلمها، مؤكدة أن الشقة نالت إعجابها، وتم تحقيق جميع طلباتها فى ...Mon, 02 Jan 2017 11:29:28 GMT
-
3 نصائح تجنبك الفيديوهات المسيئة على "يوتيوب"
لا يخفى على أحد الحجم الهائل للفيديوهات التي تتم مشاركتها يومياً عبر موقع يوتيوب والذي بات كمستودع عملاق للفيديوهات في شتى المجالات. وفي الحقيقة لا يُمكن إنكار ...Thu, 05 Jan 2017 20:52:12 GMT
-
"فيزيتا" للتطبيقات الصحية توفر خدماتها في ثلاثة مدن مصريةTue, 03 Jan 2017 12:49:35 GMT
-
التحالف الدولي يقتل 132 من مسلحي داعش بالعراق
لقى 132 من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي مصرعهم، بنيران القوات البرية المشتركة وبإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي على محاور العمليات بمدينة الموصل مركز محافظة ...Thu, 05 Jan 2017 19:28:26 GMT
-
وزير العدل الكويتي يشيد بجامعة القاهرة ويؤكد: تتلمذت فيها
كرمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار اليوم الخميس ، الدكتور فالح العزب وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب ، والذي سبق أن ...Thu, 05 Jan 2017 18:36:51 GMT
-
مشروعات لإسكان الشباب بتكلفة 17 مليون جنيه بكفر الشيخ
تفقد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر اليوم الخميس مشروع الإسكان الاقتصادي للشباب بحي سخا والذي يقام على مساحة 1100 متر لإقامة 75 وحدة سكنية و8 محال تجارية بتكلفة 8 ...Thu, 05 Jan 2017 17:56:27 GMT
-
ضبط صاحب مخبز استولى على 300 ألف جنيها من دعم الخبز
ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، صاحب مخبز بلدي بعزبة “جنيوتي” بمنطقة الرمل، لقيامه بالتلاعب في ماكينات الخبز، وتربح مبلغ 303 ألف جنيها بدون وجه ...Thu, 05 Jan 2017 17:56:27 GMT
-
حقائق مرعبة حول كريم الأساس - محيط
كريم الأساس الجيد هو ذلك الذي يؤدي الوظيفة التي يشير إليها اسمه، حيث يقوم بمعادلة لون البشرة، يخبئ كل عيوبها، ويوفر القاعدة الأساسية التي توضع…Thu, 05 Jan 2017 17:10:43 GMT
-
طرق سحرية من خلالها تستعيد هاتفك المسروق
قد يتكاسل كثيرٌ من المستخدمين عن وضع رمز أمان لهواتفهم، انطلاقاً من أن أجهزتهم معهم طوال الوقت، ولا يفكرون في أنها قد تقع في أيدي الغير يوماً ما، حماية الهاتف برمز ...Thu, 05 Jan 2017 16:54:13 GMT