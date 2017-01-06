اكتمل مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” عن إتمام افتتاح مشروع “بورتو شرم” بمدينة شرم الشيخ يوم الجمعة الماضي الموافق 30 ديسمبر.

وأضافت الشركة أن المشروع أُقيم باستثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه، لافتة إلى أنه يشكل إضافة قوية لعوامل جذب السياحة الداخلية، لما تتميز به مشروعات بورتو من ترفيه.

حققت المجموعة صافي أرباح مجمعة 76.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري 2016، مقابل صافي أرباح 43.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2015، بنسبة ارتفاع في الأرباح بلغت 75.3%.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المستقلة زيادة خسائر عامر جروب بنسبة 197% خلال الربع الثالث من 2016.

وبلغت أرباح المجموعة المجمعة 151.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2016، مقارنة بصافي أرباح 111.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بنسبة ارتفاع في الأرباح 36%.

وبلغت الأرباح غير المجمعة للشركة 1.4 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر، مقابل صافي أرباح 3.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2015، بنسبة تراجع 56.2%.

وبلغ حجم المبيعات 940 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، وبلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية 2.7 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2016.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه الفترة المماثلة العام السابق، بنسبة ارتفاع 22%.

وفي سياق منفصل حصلت المجموعة على ترخيص ببناء 23 ألف وحدة سكنية إضافة إلى خدماتها التجارية بالساحل الشمالي، لافتة أن المشروع يؤمن سنوات من التطوير بالمنطقة.