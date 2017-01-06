هدد للشيخ العراقى، يوسف الناصرى القيادى الشيعى، مهددًا باحتلال مكة والمدينة والجزيرة العربية.

ودعا الناصرى ما سماها المقاومة بكل ربوع العالم، بالقضاء على المملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بـ”بيت العنكبوت ومملكة الرمال”.

وأوضح الناصرى أمام حشد من أنصاره: “إننا على أبواب نصر كبير، أعدكم أن هذا النصر لن يتوقف عند حدود العراق، ولن يتوقف عند حدود الشام، سنستمر إلى عقر دارهم وسنحرر أرض الجزيرة العربية والحجاز، وسنعيد منطقتنا فى المنطقة الشرقية والمدينة ومكة فى الحجاز، إلى أن تعيش كما كان يعيش علماؤنا تحت راية الإسلام الواحد، فالمقاومة لا تعرف الحدود، ولا نعرف المعاهدات والاتفاقيات.

وتابع: “أتمنى لمقاومتنا فى كل ربوع العالم، أن تحقق النصر المؤزر بالقضاء على ما سماها مملكة الرمال بيت العنكبوت “العربية السعودية”.