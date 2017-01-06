حدث في مثل هذا اليوم 6 يناير.. خطاب الحريات الأربع

1066 تتويج هارولد جودوينسون ليصبح ملكاً لإنجلترا.

1784 - الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية توقعان اتفاقية سلام عرفت باسم “اتفاقية القسطنطينية”، وهي الاتفاقية التي أنهت الحرب الروسية العثمانية.

1838 - نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي ولأول مرة.

1912 - نيومكسيكو تصبح الولاية 47 التي تنضم للولايات المتحدة.

1921 - تأسيس الجيش العراقي.

1929 - الأم تريزا تصل إلى كلكتا، الهند وتبدأ في مساعدة الفقراء والمرضى.

1941 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يلقي خطاب تحدث فيه عن حقوق الإنسان وسمي هذا الخطاب خطاب الحريات الأربع.

1950 - المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.

1964 - إصدار الدستور المؤقت لليمن الشمالي.

1992 - هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري أدى إلى تولي إدوارد شيفردنادزه الرئاسة.

2000 - العشرات من الصهاينة العاملين في سلطة الآثار الإسرائيلية يتظاهرون إحتجاجًا على عمليات الترميم في المسجد الأقصى.