حدث في مثل هذا اليوم 6 يناير.. خطاب الحريات الأربعالجمعة، 6 يناير 2017 10:24 ص
1066 تتويج هارولد جودوينسون ليصبح ملكاً لإنجلترا.
1784 - الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية توقعان اتفاقية سلام عرفت باسم “اتفاقية القسطنطينية”، وهي الاتفاقية التي أنهت الحرب الروسية العثمانية.
1838 - نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي ولأول مرة.
1912 - نيومكسيكو تصبح الولاية 47 التي تنضم للولايات المتحدة.
1921 - تأسيس الجيش العراقي.
1929 - الأم تريزا تصل إلى كلكتا، الهند وتبدأ في مساعدة الفقراء والمرضى.
1941 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يلقي خطاب تحدث فيه عن حقوق الإنسان وسمي هذا الخطاب خطاب الحريات الأربع.
1950 - المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.
1964 - إصدار الدستور المؤقت لليمن الشمالي.
1992 - هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري أدى إلى تولي إدوارد شيفردنادزه الرئاسة.
2000 - العشرات من الصهاينة العاملين في سلطة الآثار الإسرائيلية يتظاهرون إحتجاجًا على عمليات الترميم في المسجد الأقصى.
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