قال اللواء نصر سالم استاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية إن افتتاح ميناء سفاجا يرتبط بافتتاح شبكة الطرق التي تربط وادي النيل بالبحر الأحمر موضحا أن البحر الاحمر يمثل لمصر كل الأهداف الاستراتيجية لمصر من مشروعات مثل قناة السويس والمثلث الذهبي والمشروعات البترولية.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “ممكن” الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة سي بي سي أنه بعد موافقة النواب على ترسيم الحدود سيكون هناك حرية اكبر في التنقيب عن البترول ليكون لدى مصر قوة أمنية قادرة على حماية المنطقة تتمثل في حاملة الميسترال مشددا على أن مصر تنشئ أسطول بحري في غاية القوة والفتوة.

وتابع أن: “الأسطول أيضا سيساعد الأخوة العرب ويصبح كما قال الرئيس المسافة بيننا وبينهم مسافة السكة وسيقدم تأمينا قويا إلى المنطقة لهم ولنا”.