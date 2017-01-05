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محمد موسى لـ "البرادعي": لن تستطيع خراب مصر
الدكتور محمد البرادعي

محمد موسى لـ "البرادعي": لن تستطيع خراب مصر

الخميس، 5 يناير 2017 11:01 م

استنكر الاعلامي محمد موسي تهنئة الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق للناشط أحمد ماهر عقب إطلاق سراحه.

وأضاف خلال برنامجه خط أحمر المذاع علي فضائية الحدث اليوم أن البرادعي يسيء لسمعة مصر موضحا ان البرادعي يريد خراب مصر وهذا لن يحدث ابدا لوعي الشعب المصري  موضحا  أن البرادعي فقد أي أمل في طريق العودة إلي مصر بعدما فقد وضعه السياسي

وقال “البرادعي”، في تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي “توتير”، “مرحبًا بأحمد ماهر في وسط أسرته ومحبيه”. ووجه البرادعي حديثه لماهر، قائلًا: “كُنت وزملاؤك فى طليعة المدافعين عن الحق ونصرة المظلوم.. القمع دليل الخوف وشعلة الحرية لا تنطفئ”.

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