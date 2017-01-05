 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 10:32 مساءً
روابط سريعة
إعلامي يطالب البرلمان بسحب الثقة من الحكومة حال رفضه اتفاقية تيران وصنافير
الإعلامي محمد موسى

إعلامي يطالب البرلمان بسحب الثقة من الحكومة حال رفضه اتفاقية تيران وصنافير

الخميس، 5 يناير 2017 11:01 م
كتب - عبد الرحمن دياب

طالب الاعلامي محمد موسي الحكومة بالاستقالة في حالة ان لم يقبل مجلس النواب المصري إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

وأضاف خلال برنامجه خط أحمر المذاع علي فضائية الحدث اليوم  أنه فى حالة رفض البرلمان قبول إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير  كان الأمر سيتطلب قيام مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة كاملة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3