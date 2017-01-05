إعلامي يطالب البرلمان بسحب الثقة من الحكومة حال رفضه اتفاقية تيران وصنافيرالخميس، 5 يناير 2017 11:01 م
طالب الاعلامي محمد موسي الحكومة بالاستقالة في حالة ان لم يقبل مجلس النواب المصري إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير
وأضاف خلال برنامجه خط أحمر المذاع علي فضائية الحدث اليوم أنه فى حالة رفض البرلمان قبول إتفاقية جزيرتي تيران وصنافير كان الأمر سيتطلب قيام مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة كاملة.
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