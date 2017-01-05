دخل بنك الخليج الكويتي موسوعة (جينيس) العالمية للارقام القياسية لاكبر جائزة نقدية وهي جائزة الدانة البالغة قيمتها مليون دينار كويتي متجاوزة الرقم المسجل سابقا وقدره مليونا دولار امريكي (الدولار يساوي 305ر0 دينار كويتي).

وقالت المحكم من (غينيس) للارقام القياسية هدى خشاب في تصريح اليوم / الخميس / إن بنك الخليج دخل اليوم موسوعة جينس بأكبر جائزة نقدية مقدمة عن حساب بنكي في العالم.

واكدت خشاب ان البنك لبى كافة الاشتراطات اللازمة لتحقيق هذا الرقم القياسي حيث كان البنك يحتاج الى تجاوز الرقم المسجل سابقا والبالغ مليوني دولار امريكي اي ما يعادل (610 الاف دينار كويتي).

وبينت ان الكويت سجلت حتى الان دخول موسوعة جينس في حوالي (35 الى 40) رقما قياسيا جديدا موضحة ان دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الاولى باعداد الارقام القياسية المسجلة في الوطن العربي بحوالي 270 الى 300 رقما تلتها كل من السعودية ومصر ولبنان التي تراوحت الارقام المسجلة فيها ما بين 45 الى 50 رقما.

من جانبها اعربت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج عن فخرها بتحقيق مؤسسة كويتية لهذا الانجاز المهم الذي يضاف الى جهود البنك المستمرة للتميز على مستوى المنطقة والعالم على حد سواء.