"إنرشيا" تطلق مشروعها الجديد "ڤراندا" في سهل حشيشالخميس، 5 يناير 2017 10:30 م
> “إنرشيا” تتيح لعملائها خطة دفع على 10 سنوات مع تسلم الوحدة مؤثثة بالكامل في عام واحد
> 2.6 مليار جنيه حجم استثمارات “إنرشيا” في مصر حتى الآن
أعلنت شركة إنرشيا، الشركة الواعدة في مجال التنمية العقارية والمتخصصة في تطوير المشروعات السكنية والتجارية، عن إطلاق مشروعها الجديد “ڤراندا”في منطقة سهل حشيش، وتتيح الشركة لعملائها دفع ثمن الوحدة على عشرة سنوات مع تسليم الوحدة مؤثثة بالكامل، ومزودة بأجهزة تكييف الهواء وأثاث المطبخ خلال عام واحد.
ويتكون مشروع “ڤراندا”الذي يقع جنوب مدينة الغردقة على البحر الأحمر من 318 وحدة تتراوح بين استديوهات، وشقق ذات غرفة واحدة، وشقق ذات غرفتين، وفيلات. هذا ويشغل المشروع مساحة تصل إلى 130 ألف متر مربع ينفذ على مرحلتين، انتهت الشركة من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل على مساحة 60 ألف متر مربع، فيما تقام المرحلة الثانية على مساحة 70 ألف متر مربع.
ويتميز مشروع “ڤراندا”بموقعه الرائع في منطقة سهل حشيش، و قد حرصت شركة إنرشيا على إختيار الموقع الفريد لمشروع “ڤراندا”وسط حدائق ومساحات خضراء مصممة بعناية، وعلى شاطئ البحر الأحمر المحيط بالوحدات الراقية، و هناك مجموعة من الخدمات والمرافق التي تجعل ملاك الوحدات سعداء باستثماراتهم في هذا المنتجع الفريد من نوعه، فشركة إنرشيا مهتمة بتقديم نمط حياة منفرد لعملائها, بالاضافة الي اعطائهم قيمة خاصة لحياتهم.
و قد إفتتح المشروع المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا، و قد عبر عن سعادته بالمشروع الجديد قائلا: “نحن سعداء للغاية بأن شركتنا تتوسع وتقوم بتطوير مشاريع جديدة خارج القاهرة، بالنسبة لنا هذا مؤشر واضح أننا نمضي على المسار الصحيح،” وأضاف المهندس أحمد العدوي: “هناك مجال هائل للإستثمار في منطقة البحر الأحمر وسيساهم مشروع “ڤراندا”في جذب عملاء جدد إلى المنطقة، لكننا لن نتوقف هناك وشركة إنرشيا سوف تتوسع في أعمالها لأماكن جديدة لم تعمل بها الشركة من قبل مثل الساحل الشمالي الذي يعتبر على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي.”
ويوفر مشروع “ڤراندا”لملاك الوحدات مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تتيح لهم الإستمتاع والإسترخاء في منتجع ذو مواصفات عالمية تشمل:
• نادي صحي.
• منتجع صحي.
• صالة للألعاب الرياضية مزود بأحدث المعدات.
• حمامات سباحة.
• ساحة كروكيه.
• خدمة تنظيف الوحدات.
• استقبال وخدمة للملاك 24 ساعة يوميا.
ومع الإعلان عن مشروع “ڤراندا”أكد المهندس حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة شركة إنرشيا أن التوجه للإستثمار في البحر الأحمر يأتي في إطار خطة الشركة لتنويع مشاريعها قائلا: “إطلاق “ڤراندا”يعبر عن التزام إنرشيا بالعمل في السوق المصري، ويؤكد الرغبة في التوسع في مشاريع متميزة، في مواقع جديدة في جميع أنحاء الجمهورية بهدف بناء مجتمعات متكاملة لعملائنا،” .
وأضاف المهندس رفاعي أن أنرشيا حريصة على توفير طرق دفع متكاملة لعملائها قائلا: “لدينا دراية كاملة وفهم عميق للحالة الإقتصادية في مصر الان، ولهذا اتحنا لعملائنا خطة لسداد ثمن الوحدات على فترة تمتد لعشرة سنوات، الأمر الذي يغري عملاءنا بالإستثمار في بلدهم في مجتمع عمراني جديد مصمم لراحتهم ومتعتهم.”
ومن الجدير بالذكر أن إطلاق شركة إنرشيا لمشروع “ڤراندا”يأتي بعد إطلاق الشركة لمشروعات ويست هيلز، سوليا، بريكس، جولز في القاهرة و جي كربز 1 و جي كربز2 في الجونة.
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