كشف النائب البرلماني الدكتور إبراهيم حجازي عن مستندات تؤكد ان جزيرتى تيران وصنافير مرفق معها خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية صادرة بمرسوم ملكى صادر من الامير عبد الله بن عبد العزيز رئيس الوزراء فى تاريخ عام 1430 هجرى 2010 ميلادى

مطالبا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية الحدث اليوم رئيس البرلمان بدراستها و تحليل محتواها و بيان صحتها من عدمه من خلال اللجان المختصة بالمجلس الموكل لها دراسة هذه الاتفاقية موضحا أن هناك حساسية بالنسبة لهذه الاتفاقية الدولية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير والمعروضة حاليا على اللجان المختصة بالمجلس.