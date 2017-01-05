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"البترول": مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية عام 2018
ناقلة البترول العملاقة Armada Kraken

"البترول": مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية عام 2018

الخميس، 5 يناير 2017 10:15 م

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي  نهاية عام 2018 لافتا إلى أن مصر كانت تصرف على استيراد الغاز 250 مليون جنيه شهريا

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية الحدث اليوم أن إستراتيجية  الوزراة  تشتمل على تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعى  وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى ظل تنامى الاستهلاك الشهرى إلى 7,6 مليون طن يتم استيراد 30% منها وذلك عن طريق إدخال أبار جديدة للخدمة.

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