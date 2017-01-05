قال لواء دكتور أحمد عبدالحليم أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول البحري الجنوبي بميناء سفاجا، جزء من توزيع القوات البحري على كافة الحدود البحرية، وجزء من البناء الاستراتيجي للقوات المسلحة.

وأضاف عبد الحليم خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الأسطول الجنوبي ربما يكلف بمهام خارج الحدود، مؤكدًا أن القوات البحرية المصرية هي الأقوى في البحر الأحمر وجنوب المتوسط.

وأوضح عبد الحليم أن الإنفاق على التسليح، أحد سبل مواجهة التهديدات القائمة في المنطقة، وأن هذا مهمًا للغاية لحماية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار