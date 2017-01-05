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وكيل الأوقاف يطالب "السيسي" بتغيير القائمين على المؤسسات الدينية
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

وكيل الأوقاف يطالب "السيسي" بتغيير القائمين على المؤسسات الدينية

الخميس، 5 يناير 2017 10:12 م
كتب - عبد الرحمن دياب

طالب وكيل وزارة الأوقاف الشيخ، صبري عبادة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تغيير بعض القائمين على المؤسسات الدينية، لأن القائمين على هذه المؤسسات يُفضلون مصلحة الكرسي على النهوض بقضية تجديد الخطاب الديني.

وقال عبادة خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّه: “بالهيكل الحالي الموجود في المؤسسات الدينية لن يتجدد الخطاب الديني”، مطالبًا بضرورة تغيير المناهج التي تدرس في جامعة الأزهر.

وأضاف عبادة أنّ المؤسسات الدينية الرسمية عاجزة عن حمل هم الدعوة كما يجب، لذلك نحنُ بحاجة لإعداد فقهاء وأئمة يَحملون هم الدعوة والخطاب الديني كرسالة، لافتًا إلى أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يبخل عن دعم المؤسسات الدينية.

وأوضح عبادة أنّ الكوادر البشرية القائمة على الخطاب الديني تحتاج لتأهيل علمي قوي، متابعًا أنه يجب أنْ يكون الإمام والخطيب صاحب رسالة، قائلاً: “أكثر من 10 أعوام.. والدولة تنادي بتجديد الخطاب الديني”.

وأشار عبادة إلى أن جامعة الأزهر يتخرج منها كل عام 14 ألف من الكليات المتخصصة، ولديها 20 ألف أستاذ جامعي، بالإضافة إلى 58 ألف إمام وخطيب معين في وزارة الأوقاف، و 20 ألف خطيب بالمكافأة.

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