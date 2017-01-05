 Moheet on google
الخميس 5 يناير 2017 08:56 مساءً
روابط سريعة
أسامة كمال: الكروت الذكية توفر 15%من الوقود المطروح بالاسواق
اسعار الوقود في قطر

أسامة كمال: الكروت الذكية توفر 15%من الوقود المطروح بالاسواق

الخميس، 5 يناير 2017 09:53 م

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق أن الحكومات المتعاقبة لم تجرؤ علي اتخاذ قرار تطبيق منظومة الكارت الذكى للبنزين والسولار مشيرا إلي ان أصحاب السيارات الملاكى غالية الثمن سوف يكونون خارج منظومة الكارت الذكى للبنزين والسولار

وأضاف خلال حواره ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية الحدث اليوم أن المرحلة الأولي من منظومة الكروت الذكية كفيلة بضبط منظومة دعم الوقود من خلال تسجيل كل المعاملات إلكترونيا عن طرق الكروت ويضمن بداية توفير نحو 15% من الوقود المطروح يوميا يذهب للسوق السوداء وبالتالى يصل الدعم لمستحقيه

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3