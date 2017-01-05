قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق أن الحكومات المتعاقبة لم تجرؤ علي اتخاذ قرار تطبيق منظومة الكارت الذكى للبنزين والسولار مشيرا إلي ان أصحاب السيارات الملاكى غالية الثمن سوف يكونون خارج منظومة الكارت الذكى للبنزين والسولار

وأضاف خلال حواره ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية الحدث اليوم أن المرحلة الأولي من منظومة الكروت الذكية كفيلة بضبط منظومة دعم الوقود من خلال تسجيل كل المعاملات إلكترونيا عن طرق الكروت ويضمن بداية توفير نحو 15% من الوقود المطروح يوميا يذهب للسوق السوداء وبالتالى يصل الدعم لمستحقيه