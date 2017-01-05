قال الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج “خط أحمر” وأمين إعلام حزب المؤتمر سابقا: “كنت قد إنفردت بالإستقالات وإستقبلت عدد من المداخلات من السادة قيادات الحزب المستقيلة من الحزب لأسباب عديدة كل منهم أوردها في مداخلته وكان ضمن هذه المداخلات مداخلة أمين عام الحزب اللواء طيار أمين راضي، وفي نهاية الفقرة ناشدت عمرو موسى مؤسس الحزب بالتدخل لإحتواء الأزمة بين اللواء أمين راضي والربان عمر صميدة للم الشمل مرة أخري وذلك من باب حرصي علي وحدة الحزب الذي إكتسب أهميته من مؤسسه عمرو موسى.

وأضاف “موسى”، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء الخميس: “ولكني فوجئت أول أمس أن صفحة الحزب نشرت بيان صحفي تنفي فيه تصريح لم يصدر من الأساس مني أنهم ينفوا أن يكون هناك لقاء يكون قد جمع بين عمرو موسى والربان عمر صميدة ونوقش فيه رأب الصدع، متسائلا: “هل حزب المؤتمر يبحث عن أخبار تنشر له في الصحف أم أن من أصدر هذا البيان يبحث عن معركة ليس لها موضع أم أن المسئول عن إصدار هذه البيانات مغيب لدرجة أنه لم يكلف نفسه عناء البحث في حقيقة ما إذا كنت صرحت بهذا الكلام من عدمه؟”.